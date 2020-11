Naukowcy zdekodowali syntezę jądrową zachodzącą na Słońcu

Zespół naukowców z Włoch potwierdził rodzaj występującej syntezy jądrowej zachodzącej w Słońcu. Badanie opierało się na wychwytywaniu i badaniu neutrin - czytamy w czasopiśmie naukowym "Nature".

Zdjęcie Naukowcy "zdekodowali" sposób działania Słońca /materiały prasowe

Naukowcy po raz pierwszy potwierdzili z powodzeniem swoją wiedzę na temat syntezy jądrowej Słońca - zgodnie z najnowszym badaniem opublikowanym w czasopiśmie "Nature". Oznacza to, że jako ludzkość zdobyliśmy klucz do odkrycia, w jaki sposób gwiazdy tworzą podstawowe elementy składające się na wszystkie planety.

Reklama

Badanie pokazało, w jaki sposób Słońce przeprowadza proces zwany cyklem fuzji węgla, azotu i tlenu, który wykorzystuje cięższe pierwiastki niż pierwotnie sądzili naukowcy. Co najważniejsze, potwierdza to, że cykl reakcji CNO istnieje na podstawie empirycznej. Wcześniejsze próby zrozumienia syntezy jądrowej Słońca wygenerowały niedopasowane dane, ponieważ pochodziły one ze źródeł pośrednich.

Naukowcy sądzili, że tylko duże gwiazdy używają cykli CNO. Jest to następstwem poprzedniego badania, również opublikowanego w czasopiśmie Nature. Wewnątrz detektora Borexino, podziemnego obiektu we Włoszech, zespół ponad 100 naukowców zauważył neutrina CNO pochodzące ze Słońca. Do tej pory naukowcy myśleli, że mogą one istnieć tylko w większych gwiazdach.

Fuzja jądrowa typu CNO jest trudna do wykrycia na naszym Słońcu. Większość istniejących gwiazd, takich jak chociażby Betelegeza jest znacznie większa od naszego Słońca - około 700 razy. Masa gwiazdy wynosi także około 20 razy więcej niż ma to miejsce w przypadku Słońca.

Zdjęcie Zrozumienie działania Słońca otwiera uniwersalny klucz do rozumienia Wszechświata / materiały prasowe

Zrozumienie działania Słońca ma pomóc odkryć uniwersalne tajemnice Wszechświata. Przy szacowanej średnicy 93 miliardów lat świetlnych, obserwowany Wszechświat wydaje się być monstrualny. W całej przestrzeni spośród szacowanego 1 miliarda bilionów gwiazd, jeden stosunkowo mały obiekt we Włoszech wykrył wystarczającą liczbę neutrin ze Słońca, aby zrozumieć uniwersalny "silnik" stojący za każdą gwiazdą. Nic innego, jak po prostu specyficzną fuzję jądrową.