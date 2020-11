Naukowcy wynaleźli chłodząca farbę

Badacze z Uniwersytetu Purdue opracowali specjalną białą farbę, która może obniżyć temperaturę powierzchni.

Zdjęcie Tak wygląda efekt zastosowania farby /YouTube

O tym, że farby mogą mieć wpływ na temperaturę samochodu lub np. mieszkania, wiadomo już od dawna. Inaczej nagrzewa się budynek pokryty ciemnym kolorem, inaczej jasnym. Teraz jednak naukowcy z uczelni Purdue, w stanie Indiana, wynaleźli farbę, która może wpływać na temperaturę za sprawą swojej struktury.

W przeciwieństwie do tradycyjnej farby, która absorbuje promienie słoneczną, ta skutecznie odbija ją od materiału. Używając tego rodzaju środka, można drastycznie obniżyć temperaturę w pomieszczeniu, co z kolei zmniejsza zapotrzebowanie na urządzenia takie jak klimatyzatory.

Według naukowców, farba jest w stanie zmniejszyć ciepłotę powierzchni o nawet 7 stopni Celsjusza, co przybliża jej właściwości do tych znanych z np. lodówek, jednak bez zapotrzebowania na prąd.

Co więcej, wynalazek może również odbijać ciepło daleko w przestrzeń kosmiczną, co według naukowców pomaga zapobiegać uwięzieniu ciepła w atmosferze i przyczyniać się do globalnego ocieplenia.

Oryginalne właściwości farby można zobaczyć na poniższym filmie: