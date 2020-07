Naukowcy opracowali filtr powietrza, który natychmiast zabija wirusa SARS-CoV2.

Zdjęcie Naukowcy stworzyli filtr zabijający koronawirusa /123RF/PICSEL

Naukowcy z University of Houston przy współpracy z innymi badaczami stworzyli filtr powietrza, który może zatrzymać SARS-CoV2 i natychmiast go zabić. Filtr został wykonany z pianki niklowej podgrzanej do 200 stopni Celsjusza. Testy przeprowadzone w Galveston National Laboratory wykazały, iż 99,8% wirusów SARS-CoV2 zostało zabitych podczas jednego przejścia przez filtr. Tego typu rozwiązanie może się więc przydać na lotniskach oraz samolotach, a także budynkach biurowych, szkołach i statkach wycieczkowych. Zdolność filtra do kontrolowania rozprzestrzeniania się koronawirusa może być bardzo przydatna dla całego społeczeństwa - niezależnie od kraju oraz regionu.

Reklama

Naukowcy stworzyli rozwiązanie, które opiera się o fundamentalną wiedzą dotyczącą koronawirusa. Utrzymuje się on w powietrzu około trzy godziny i nie może przetrwać w środowisku z temperaturą powyżej 70 stopni Celsjusza. Podgrzewany filtr załatwia więc największy problem.

Nie wiadomo jednak czy rozwiązanie naukowców pojawi się w wymienionych miejscach na szeroką skalę.