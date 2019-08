Następca Steve’a Jobsa. Kim jest Tim Cook? Oto biografia dyrektora generalnego Apple

Jedni nazywają go geniuszem, drudzy człowiekiem nijakim. Mimo to od 8 lat zarządza firmą, która na samych iPhone’ach w ostatniej dekadzie zarobiła ponad bilion dolarów. Prawa ręka Jobsa, postać nieznana, dyrektor generalny Apple. Ale kim naprawdę jest Tim Cook? Jak zaczęła się jego współpraca z Jobsem? Czy Apple pod jego rządami przeżywa lata świetności?

Zdjęcie Kim tak naprawdę jest Tim Cook? /AFP

"Uważało się, że na pewno świetnie odnajduje się w działalności operacyjnej, ale poza tym to bezbarwna postać i nudziarz bez wyobraźni".

Śmierć Steve’a Jobsa była ciosem dla jednej z najbardziej innowacyjnych firm wszech czasów. Jobs był współzałożycielem i dyrektorem, ale także ucieleśnieniem globalnej megamarki. To on chwytał za stery, gdy firma zbliżała się do bankructwa. Nikt nie wierzył, że ktoś może go zastąpić, a już na pewno nie w to, że wszystkiemu podoła Tim Cook, który ponad wszystko ceni sobie własną prywatność.

Od tamtej pory mija osiem lat. Apple ma się lepiej niż dobrze.

Leander Kahney podjął się opowiedzenia historii jednej z najważniejszych postaci świata Apple. W tym celu cofa się do przeszłości Tima Cooka, do jego dzieciństwa w Alabamie i okresu dorastania w podzielonym społeczeństwie. Ukazuje motywacje Cooka, jego wrażliwość na nierówność i dyskryminację, początki współpracy z Jobsem i okresy, gdy zastępował współzałożyciela Apple w najgorszych chwilach. Autor próbuje tym samym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Steve Jobs na swojego następcę wybrał właśnie Cooka, mimo że typowano innych bliskich współpracowników, którzy według powszechnych opinii lepiej spisaliby się na tym stanowisku.

Biografia Tima Cooka porusza wiele istotnych tematów i zawiera mnóstwo opinii osób, które go znają. Mówi również o tym, co Cook zrobił dla Apple, i o przyszłości najpopularniejszej firmy, która w ciągu zaledwie dziesięciu lat sprzedała 1,2 miliona iPhone’ów. Łączne przychody ze sprzedaży tego urządzenia przekroczyły bilion dolarów. Pod rządami Cooka rozwinęła się branża technologicznych akcesoriów. Dyrektor generalny kładzie duży nacisk na zasady, którymi kieruje się Apple. Uważa, że innowacyjność bierze się z różnorodności zespołów i że każdy ma prawo do wysokiej jakości edukacji. Angażuje się w działalność na rzecz ochrony środowiska, dba o zachowanie najcenniejszych zasobów środowiska naturalnego i o prywatność użytkowników.

"Stając na czele Apple, Cook znalazł się na najwyższym korporacyjnym świeczniku świata. Teraz czekał go spacer po wysoko zawieszonej linie".

Tim Cook. Człowiek, który wzniósł Apple na wyższy poziom to również opowieść o odkrywaniu znaczenia pewnych wartości i wcielaniu ich nie tylko w życie prywatne, ale w życie całej globalnej marki.