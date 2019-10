NASA stworzyła nową generację kosmicznych skafandrów - astronauci polecą w nich na Księżyc

NASA zaprezentowała oficjalne projekty nowej generacji skafandrów kosmicznych. Stroje utrzymujące astronautów przy życiu w przestrzeni kosmicznej mają zostać ukończone do 2024 roku.

Zdjęcie NASA zaprezentowała nową generację skafandra kosmicznego xEMU /AFP

Kombinezony nowej generacji ujawnione przez NASA zostały oznaczone jako xEMU. Prototyp skafandra został zbudowany przy wykorzystaniu poprzednich projektów oraz całej wiedzy jaką Agencja zdążyła zgromadzić przez wiele lat. Nowe skafandry różnią się od tych, które obecnie są noszone chociażby przez astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Podczas demonstracji technologii w siedzibie NASA, jeden z inżynierów zajmujących się projektem wskazał, iż xEMU są bardziej elastyczne od swoich poprzedników. Oznacza to, że sam skafander pozwala na łatwiejsze poruszanie się, a jego giętkość zmniejsza ilość siły i koncentracji potrzebnej do obsługi kombinezonu przez samego astronautę. Nie to jest jednak najważniejsze.

Reklama

NASA twierdzi, iż xEMU będzie pasował do szerokiego zakresu rozmiarów astronautów - tyczy się to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Warto przypomnieć, iż problemy z rozmiarem skafandra były jednym z powodów dla którego Agencja zrezygnowała na początku 2019 roku ze spaceru kosmicznego, w którym udział miały wziąć dwie kobiety przebywające na Międzynarodowej Stacji kosmicznej. Kombinezony xEMU mają wyeliminować ten problem - zostały one zbudowane z wielu różnych części i posiadają regulację umieszczoną bezpośrednio na ramieniu.

Zdjęcie Prototyp skafandra został pokazany publiczności / AFP

Konstrukcja nowego skafandra kosmicznego ma być w pełni odporna na kurz księżycowy - jego małe drobinki mogą powodować kłopoty. Sytuacja tego typu miała miejsce podczas misji Apollo Moon. xEMU rozprawia się z zanieczyszczeniami w prosty sposób: skafander nie posiada ani zamków ani żadnych kabli, a główne elementy stroju zostały odpowiednio uszczelnione. NASA twierdzi, iż skafander jest w stanie wytrzymać ekstremalne wahania temperatur na powierzchni Księżyca - od minus 150 do nawet 120 stopni Celsjusza. Skafandry xEMU przejdą pierwsze, poważne testy w 2021 roku - kombinezony zostaną sprawdzone w warunkach podobnych do tych, które panują poza orbitą naszej planety.

Pierwsze dwa w pełni funkcjonalne kombinezony xEMU mają uczestniczyć w załogowej misji na Księżyc w 2024 roku. Amerykańska Agencja Kosmiczna postanowiła jednak wykonać ciekawy ruch - inżynierowie NASA chcą zlecić produkcję skafandrów kosmicznych nowej generacji niezależnemu przedsiębiorstwu. Agencja szuka obecnie kontrahenta, który będzie w stanie w przemysłowy i dokładny sposób zrealizować wszystkie oczekiwania naukowców. Nie można zapominać, iż w tej decyzji chodzi również o zmniejszenie kosztów, a także możliwość szybszego wytwarzania większej ilości kombinezonów. To nie pierwszy raz, kiedy NASA współpracuje z niezależnymi podmiotami.

Zdjęcie Działające kombinezony mają zostać stworzone do 2024 roku / AFP

Zanim wszystkie plany dojdą do skutku, NASA musi zdobyć odpowiednią ilość pieniędzy. Agencja poprosiła administrację Donalda Trumpa o dodatkowe 1,6 miliarda dolarów budżetu na rok 2020. Nie jest jednak jasne czy Kongres zatwierdzi sam pomysł dodatkowego finansowania.

Bez pozytywnej decyzji harmonogram prac Amerykańskiej Agencji Kosmicznej może stać się bardzo nieprzyjemny - kwituje Marshall Smith, dyrektor programów księżycowych w NASA.