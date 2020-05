NASA SpaceX Demo-2 - kolejna próba startu, 30 maja. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Kolejna próba startu rakiety Falcon 9 z modułem załogowym Crew Dragon zostanie podjęta w sobotę 30 maja o godzinie 21:22. Jak obejrzeć start rakiety NASA online? Czy pogoda znowu uniemożliwi start?

Historyczna misja realizowana przez NASA po raz pierwszy z prywatną firmą, SpaceX, miała wystartować w środę 27 marca o godzinie 22:33. Złe warunki pogodowe pokrzyżowały przedsięwzięcie.

"To spełnienie marzeń. Nigdy nie spodziewałem się, że to dojdzie do skutku" - ekscytował się w środę Elon Musk, CEO SpaceX. "Gdyby ktoś powiedział w 2002 roku (wtedy powstało SpaceX - dop. red.), że będę tutaj stał i obserwował start, nie uwierzyłbym mu" - dodał.

Prawdopodobieństwo pogody niesprzyjającej startowi nadal pozostaje wysokie - około 60 procent. Jeśli start zostanie ponownie odwołany, NASA ma jeszcze jeden termin w zapasie - 31 maja o godzinie 21:00. Wybrane dni i godziny gwarantują najlepsze możliwe warunki z punktu widzenia mechaniki orbitalnej i warunków na samej stacji kosmicznej.



Crew Dragon - jaki jest cel misji?



Od 2011 roku Amerykanie, po zakończeniu programu wahadłowców, zaczęli korzystać z pomocy Rosjan przy transportowaniu astronautów w kosmos. Powody? Przede wszystkim cięcie kosztów i brak zainteresowania opinii publicznej i sfery rządowej misjami kosmicznymi. Jeśli misja testowa będzie sukcesem - ulegnie to zmianie.



Misja polega na dotarciu to Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a następnie udanym dokowaniu z ISS - powinno to nastąpić w 31 maja o godzinie 16:29.

Na niską orbitę okołoziemską moduł Crew Dragon wyniesie rakieta Falcon 9. Statek najpierw oddzieli się oddolnego stopnia rakiety, która wyląduje na barce na Ocenie Atlantyckim (rakiety Falcon 9 dzięki temu mogą być wykorzystane ponownie). Następnie moduł - już na niskiej orbicie - oddzieli się od górnego stopnia rakiety. Potem astronauci rozpoczną manewry mające umożliwić dokowanie w ISS.

Dalej, zgodnie z planem, moduł ruszy w drogę - astronautów czeka 19-godzinna podróż do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Proces cumowania będzie automatyczny, ale astronauta będzie monitorował całą operację i w razie konieczności, przejmie kontrolę nad modułem.



Animacja podsumowująca przebieg misji:



Plan misji:



Godzina 21:22 - start



Godzina 21:34 - odłączenie drugiego z członów rakiety



Godzina 22:55 - astronauci rozpoczynają się manewry mające umożliwić dokowanie do ISS. Moduł rusza w drogę

Niedziela, 16:29 - sekwencja dokowania w ISS

Niedziela, 18:45 - załoga wchodzi na pokład ISS

NASA SpaceX Demo-2 - jak obejrzeć start na żywo online?



Z kilku kanałów NASA warto oglądać relację live w serwisie YouTube:



Kto bierze udział w misji?



Na pokładzie znajdą astronauci Robert Behnken i Douglas Hurley. Hurley ma 53 lata a Behnken - 49 lat. Douglas Hurley brał udział w dwóch lotach wahadłowców, wcześniej był pilotem myśliwców w marynarce. Wylatał ponad 5500 godzin. Astronautą został w 2000 roku. Roberta Behnken brał udział w dwóch misjach wahadłowców. Jest doktorantem Politechniki Kalifornijskiej, oblatywał F-22 jako główny inżynier testowy. W powietrzu przebył ponad 1500 godzin. Hurley będzie odpowiadał za start i lądowanie, Behnken za proces za dokowanie modułu Crew Dragon do ISS.

Zdjęcie Douglas Hurley (z lewej) i Robert Behnken / AFP

Jakie będą dalsze losy Crew Dragon?

Moduł załogowy pozostanie na orbicie od 6 do 16 tygodni - ten aspekt nie został jeszcze ustalony. Cała misja ma charakter testowy, astronauci mają sprawdzić moduł i systemy pokładowe. Zebrana wiedza będzie kluczowa w realizacji właściwego programu podróży załogowych. Po zakończeniu prac, moduł Crew Dragon odłączy się od stacji, a załoga po około dwóch godzinach będzie wodowała na Oceanie Atlantyckim.