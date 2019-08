NASA ma zamiar pomóc 13 niezależnym firmom rozwinąć i opracować technologie, które będą wykorzystane do eksploracji kosmosu. Współpraca ma przełożyć się na szybsze wdrażanie pomysłów z kilku obszarów.

Zdjęcie SpaceX i Blue Origin skorzystają z pomocy NASA /AFP

NASA ponownie otwiera się na niezależne, prywatne przedsiębiorstwa. Firma uruchomiła nowy program, w ramach którego pomoże 13 podmiotom w rozwoju oraz opracowaniu technologii, które zostaną wykorzystane między innymi w misjach na Księżyc oraz Marsa. Jim Reuter z NASA poinformował, iż jego firma znalazła kluczowe obszary, na których ma zamiar skupić się wraz z niezależnymi markami. To między innymi systemy zaawansowanej komunikacji, nawigacja oraz awionika, a także napęd i inne technologie eksploracyjne wykorzystywane w przestrzeni kosmicznej.

Jedną z wybranych przez NASA firm jest SpaceX Elona Muska. Współpraca ze SpaceX ma przyspieszyć rozwój technologii pionowego lądowania rakiet na wybranych powierzchniach. Elon Musk współpracuje również z Centrum Badawczym Glenn NASA w Cleveland oraz Centrum Lotów Kosmicznych Marshall w Alabamie. Wszystko to po to, aby stworzyć bardziej niezawodne rozwiązania niezbędne do wyniesienia statku Starship na orbitę planety.

Kolejną firmą, która "przyklei się" do NASA będzie Blue Origin - prywatne przedsiębiorstwo szefa Amazona, Jeffa Bezosa. W tym wypadku NASA ma zapewnić Blue Origin pomoc w rozwoju systemu nawigacji przekładającej się na precyzyjne lądowanie na Księżycu. Jeff Bezos będzie mógł także skorzystać ze wsparcia inżynierów podczas projektowania odpornych materiałów wykorzystywanych do dysz silników potrzebnych do wylądowania na Księżycu.

Więcej szczegółów dotyczących nowych misji na Księżyc oraz Marsa powinniśmy poznać w nadchodzących miesiącach. Dzięki partnerstwu NASA z innymi przedsiębiorstwami czas dotarcia do obu wymienionych miejsc może się znacząco skrócić.