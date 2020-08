NASA zaprezentowała silnik odrzutowy, który pozwoli samolotowi X-59 przekroczyć prędkość dźwięku.

Zdjęcie Nowy silnik NASA opracowany przy współpracy z GE /materiały prasowe

NASA zaprezentowała wygląd nowego silnika odrzutowego do samolotu X-59. Model F414-GE-100 ma pozwolić przekroczyć prędkość dźwięku oraz osiągnąć rekordową szybkość. Silnik został wykonany na specjalne zamówienie do konkretnego typu samolotu - to dzieło współpracy firmy General Electric oraz NASA. To ogromny sukces. Pierwotnie NASA nie zakładała bowiem tworzenia nowego silnika, a wykorzystanie istniejącego już odrzutowego modułu GE F404, który używany jest chociażby w myśliwcach F/A-18.

Problem od początku polegał na tym, iż samolot X-59 posiada zaledwie jedno miejsce na silnik, a GE F404 nie był na tyle mocny, aby wykonać wszystkie zadania. NASA współpracowała więc z General Electric aby stworzyć zupełnie nowy projekt, który sprosta wymaganiom.

Nowy silnik posłuży do badania nie tylko prędkości, ale również poziomu hałasu generowanego podczas przyspieszania i przekraczania prędkości dźwięku. Dane mają zostać przekazane przez NASA do organów regulacyjnych, które finalnie zatwierdzą możliwość latania przez samolot X-59.