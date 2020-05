NASA nie wstrzymuje prac nad łazikiem Perseverance

Amerykańska Agencja Kosmiczna pomimo pandemii nie wstrzymuje prac nad łazikiem Perseverance. Planowo ma on zostać wystrzelony w przestrzeń kosmiczną podczas lata 2020 roku.

Zdjęcie Nowy, marsjański łazik NASA /materiały prasowe

Perseverance to najnowszy łazik NASA, którego zadaniem będzie poszukiwanie dowodów na istnienie potencjalnie nadającego się do życia środowiska na Marsie. NASA użyje również swojego łazika i jego instrumentów do odnalezienia dowodów na dawne życie na Czerwonej Planecie. Globalna pandemia opóźniła wiele projektów, jednak NASA upiera się, iż łazik wystartuje całkowicie zgodnie z planem.

Łazik Perseverance ma dotrzeć do powierzchni Marsa w połowie lutego 2020 roku. Na brzuchu łazika znajdzie się helikopter, który będzie odpowiedzialny na Marsie między innymi za badanie składu atmosfery, bezpośrednio nad powierzchnią planety.