Firma Dynamics zaprezentowała nowy filtr powietrza, który zasysa zarazki i zabija je za pośrednictwem światła UV. Cała konstrukcja nie posiada przy tym dużych rozmiarów.

Zdjęcie Dynamics Nanowave Air /materiały prasowe

Dynamics Nanowave Air jest odpowiedzialny za dezaktywowanie wirusa SARS-CoV-2, który może znajdować się w powietrzu. Firma zaprezentowała specjalny filtr, który zasysa zarazki i zabija je za pośrednictwem światła UV o wysokiej intensywności. Nanowave Air był pierwszym urządzeniem do zabijania wirusa, który został wykorzystany w wielu laboratoriach biologicznych i regionalnych stowarzyszonych z NIH. Dynamics udostępniło technologię do zakupu w USA w cenie 3450 dolarów za sztukę. Nanowave Air może dezaktywować do 99 proc. cząstek wirusa COVID-19.

Nanowave Air zawiera cztery wysokowydajne silniki, które wciągają powietrze do urządzenia z prędkością do 300 litrów na minutę w celu natychmiastowej dezaktywacji wirusów. Silniki są tak mocne, że nieaktywne powietrze można wypchnąć na kilka metrów od urządzenia.

Standardowa, mała powierzchnia biurowa ma być oczyszczana przez Nanowave Air w ciągu niecałych 75 minut.

Nie wiadomo czy to urządzenie trafi także na rynek europejski.