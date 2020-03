​Największe epidemie i pandemie w historii ludzkości

Pandemia SARS-CoV-2, z którą mierzy się cały świat, nie jest pierwszą globalną epidemią, jaką doświadczył świat.

1. CZARNA ŚMIERĆ

W zaledwie cztery lata (1347-1351) wywołana prawdopodobnie przez pałeczkę dżumy epidemia zabiła od 30 proc. do 60 proc. mieszkańców Europy i zmniejszyła populację świata o jedną czwartą. Jej skutki były dalekosiężne: czarna śmierć wpłynęła na wielką politykę, strukturę społeczną, a nawet... klimat. Niektórzy badacze przypuszczają, że doprowadzając do wyludnienia i zarastania terenów

Liczba ofiar: 75-200 milionów

Śmiertelność: 80-100 proc. (przy braku leczenia)

2. HISZPANKA

Według niektórych szacunków ta epidemia grypy z lat 1918-1919 zabiła więcej ludzi niż obie wojny światowe razem wzięte. Szczególnie narażona była gnieżdżąca się w niewielkich mieszkaniach biedota i żołnierze ściśnięci w szpitalach polowych. Wirus rozprzestrzeniał się wraz z armiami oraz migrującymi robotnikami. Problem w tym, że od tamtej pory populacja zwiększyła się czterokrotnie, a ludność jest 40 razy bardziej mobilna.

Liczba ofiar: 21-100 milionów

Śmiertelność: Do 20 proc.

3. HIV/AIDS

Z tą pandemią ludzkość wciąż walczy. I choć dzięki odkryciom medycznym udało się w wielu krajach zamienić tę śmiertelną chorobę atakującą układ odpornościowy w schorzenie przewlekłe, wciąż pozostaje ona groźna. Według szacunków WHO w 2018 roku wirusem HIV zarażonych było ok. 38 milionów ludzi (z czego aż 25 milionów w Afryce), a 770 tysięcy zmarło.

LICZBA OFIAR: 32 miliony

Śmiertelność: 2 proc. rocznie

4. DŻUMA JUSTYNIANA

Spowodowana prawdopodobnie przez tę samą bakterię co czarna śmierć epidemia objęła zasięgiem przede wszystkim Bizancjum i porty basenu Morza Śródziemnego, lecz nie oszczędziła także Azji. Jej pierwszy wybuch nastąpił w latach 541-542, ale powracała w kolejnych dwóch stuleciach, zabijając łącznie - według szacunków historyków - od 25 do 50 milionów osób. Część badaczy uważa, że uśmiercając być może nawet co drugiego mieszkańca Imperium Rzymskiego, plaga spowodowała jego upadek

Liczba ofiar: 25-50 milionów

Śmiertelność: nieznana

5. ZARAZA ANTONINÓW

Szalejąca w latach 165-180 epidemia zabiła być może nawet 5 milionów ludzi. Epidemię tę przynieśli do Imperium Rzymskiego żołnierze wojujący na Bliskim Wschodzie. Według kronikarzy w szczycie aktywności zaraza uśmiercała dwa tysiące osób dziennie w stolicy cesarstwa i dziesiątkowała armię. Historycy przypuszczają, że za plagę odpowiedzialna była ospa prawdziwa.

Liczba ofiar: ok. 5 milionów

Śmiertelność: Do 25 proc.