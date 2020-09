Największa produkcyjna amfibia na świecie

Firma Sealegs zaprezentowała RIB Cabin – największą, najbezpieczniejszą i najbardziej luksusowa łódź wodno-lądową, stworzoną kiedykolwiek przez nowozelandzkie przedsiębiorstwo.

Zdjęcie RIB Cabin /materiały prasowe

Posiadająca swoją siedzibę w Auckland w Nowej Zelandii, firma Sealegs słynie z budowy wieloformatowych i dobrze wyposażonych łodzi motorowych z systemem doczepianych kół. Dzięki temu pojazdy te, mogą sprawdzić się nie tylko na wodzie, ale także na powierzchni.

Niedawno przedsiębiorstwo zaprezentowało 12-metrowy model RIB Cabin, który jest największym, najbezpieczniejszym i najbardziej luksusowym systemem amfibii, jaki kiedykolwiek wyprodukowało.

Nowo ogłoszona łódź została wyposażona w podwójne silniki zaburtowe obsługujące maksymalną moc 800 KM. Zapewnia to moment obrotowy na poziomie 9000 Nm i umożliwia rozwinięcie maksymalnej prędkości na wodzie w granicach 40 węzłów (ok 75 km/h). Amfibia posiada także dodatkowy pakiet wysuwanych hydraulicznie, 20-calowych kół o szerokości 500 mm. Dzięki nim może sprawnie poruszać się po lądzie z prędkością do 8 km/h.

Zdjęcie RIB Cabin / materiały prasowe

Pojazd może obsługiwać szeroki zakres działań, od komercyjnych po rekreacyjne. Został zaprojektowany we współpracy z Hall Marine i C4 Design. Elegancki wygląd obejmuje elektryczny szyberdach, jadalnię, kuchenkę, zlew, lodówkę i toaletę.

Pierwszy 12-metrowy kabinowy RIB został już sprzedany klientowi w Europie.