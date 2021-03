Najszybszy na świecie trójkołowy samochód elektryczny

Oto Daymak Spiritus, dwumiejscowy samochód elektryczny, który osiągami może zawstydzić niejednego ”sportowca”.

Jeśli kiedykolwiek byliście zainteresowani kupnem trójkołowego pojazdu sportowego, mamy świetną informację. Kanadyjska marka Daymak, specjalizująca się w produkcji skuterów oraz rowerów elektrycznych zaprezentowała swój najnowszy pojazd.

Spiritus to niewielki samochód, wyglądający jak połączenie Tesli z wyścigowym motocyklem. Jest jednym z szczęściu pojazdów jakie oferuje marka Daymak. Producent zachwala, że kontrowersyjny projekt zapewnia niesamowite przyspieszenie wynoszące od 0 do 100 km/h niespełna dwie sekundy. Przy tym wszystkim prowadzi się zwinnie niczym gokart. Pojazd ma także panele słoneczne służące do ładowania, system regeneracji energii, a także własną bezprzewodową ładowarkę.

Cena za podstawowy model, dysponujący nieco słabszymi osiągami oraz zasięgiem 300 KM, wynosi 19 995 USD. Wersja Ultimate, który oferuje wyżej wspomniane przyspieszenie i zasięg 480 KM to koszt zaczynający się od granicy 149 000 USD. W przypadku zarezerwowania pojazdu w przedsprzedaży firma gwarantuje niższą cenę.

Firma ma nadzieję osiągnąć 50 000 zamówień w przedsprzedaży.