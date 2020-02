Najszybsze pociągi świata

Choć w Polsce pociągi kojarzą się najczęściej z mozolną jazdą, opóźnieniami i sporą niewygodą, tak w wielu krajach stanowią one prawdziwą alternatywę dla samolotów. Przy prędkościach wynoszących nawet powyżej 500 km/h, maszyny te są w stanie przewieźć pasażerów pomiędzy odległymi miastami w krótkim czasie. Zapraszamy do przeglądu najszybszych z nich. I jeszcze jeden fakt - najwyższa średnia prędkość Pendolino na polskich trasach to 200 km/h. W praktyce bywa różnie.

Zdjęcie AVE (Talgo 350) /123RF/PICSEL

AVE (Talgo 350)

Alta Velocidad Española to hiszpańska kolej dużych prędkości kursująca pomiędzy najważniejszymi punktami półwyspu iberyjskiego. W odróżnieniu od pozostałych szerokotorowych pociągów hiszpańskich, pociągi AVE są normalnotorowe i zasilane napięciem 25 kV. Umożliwia im to rozpędzenie się do niemal 320 km/h na najszybszej trasie pomiędzy Madrytem a Barceloną. Dzięki temu pasażerowie mogą przemieszczać się pomiędzy tymi dwoma miastami w mniej niż dwie i pół godziny.

AVE korzysta z możliwości składów marki Talgo. Przedsiębiorstwo istniejące od 1942 roku specjalizuje się w budowie zespolonych składów wagonowych. Pociągi tej klasy zostały zaprojektowane aby osiągać maksymalną prędkość na poziomie 350 km/h, choć w fazie testów istnieje już prototyp zdolny rozpędzić się 380 km/h.

Co ciekawe, nawet konwencjonalna kolej w Hiszpanii osiąga szybsze prędkości niż stosowane w Polsce Pendolino. Pociągi ALVIA są specjalnie przystosowane do poruszania się przy prędkości przejazdowej dochodzącej do 250 km/h.