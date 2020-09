Najniebezpieczniejsze lotniska na świecie

Podróże lotnicze są uważane za najbezpieczniejszy środek transportu. Co innego można jednak powiedzieć o niektórych lotniskach rozlokowanych w wielu regionach świata.

Zdjęcie Port Lotniczy Lukla /123RF/PICSEL

Podróże za pośrednictwem samolotu, to jeden z najbezpieczniejszych, jeśli nie najbezpieczniejszy środek transportu. Na świecie istnieją jednak lotniska, które mogą wyglądać przerażająco. Które z nich uznawane są za najbardziej niebezpieczne? Lista jest spora, jednak postanowiłem wybrać kilka "najpopularniejszych" propozycji.

Port lotniczy Lukla

Zdjęcie Port Lotniczy Lukla / AFP

Lukla przez swój niebezpiecznie położony pas niemalże zawsze znajduje się w rankingach najniebezpieczniejszych lotnisk świata. Sam port lotniczy znajduje się w Himalajach, pomiędzy górami, a krótki pas startowy stanowi wyzwanie dla pilotów. Samo lotnisko jest także bardzo małe i czasem traci dostęp do energii elektrycznej. Port lotniczy Lukla został zbudowany na zboczu góry i znajduje się na wysokości 2,84 km. Na jednym z końców pasa startowego znajduje się dolina z przepaścią o wysokości prawie 600 metrów.

Port lotniczy Paro

To jedyny, międzynarodowy port lotniczy w Bhutanie - aby móc tu lądować, każdy z pilotów musi posiadać specjalny certyfikat potwierdzający jego umiejętności. Samo lotnisko znajduje się wśród szczytów górskich, jednak ostry zakręt, który trzeba wykonać przed lądowaniem sprawia, iż Paro jest uznawane za jedno z najniebezpieczniejszych lotnisk świata.

Pełne lądowanie możecie zobaczyć w jednym z filmów blogera Sama Chui.

Zdjęcie Lotnisko Paro / AFP

Port lotniczy Princess Juliana

Międzynarodowy Port Lotniczy Juliana, to główne lotnisko pasażerskie na wyspie Sint Maarten. To jednocześnie miejsce z bardzo niebezpiecznym podejściem do lądowania, jak również prawdziwa gratka dla planespotterów - nie ma drugiego miejsca na świecie, w którym można z tak bliska zobaczyć lądujące samoloty. Przelatują one nawet 10 metrów nad głowami obserwatorów.

W porcie lotniczym Princess Juliana pas startowy jest oddzielony po każdej ze stron kilkunastoma metrami plaży.