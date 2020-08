Najlepsza przeglądarka internetowa - którą wybrać?

Z reguły jedna z pierwszych rzeczy, jaką robimy, po zakupie i odpaleniu nowego komputera czy laptopa, to pobranie nowej przeglądarki internetowej. Domyślna przeglądarka w systemach Windows, Microsoft Edge (wcześniej Internet Explorer) często jest w trakcie wieloletniego użytkowania sprzęty wykorzystywana tylko ten jeden raz, do ściągnięcia jej zastępstwa.

Zdjęcie . /123RF/PICSEL

Stajemy w takim momencie przed ważnym pytaniem: jaka jest najlepsza przeglądarka internetowa? Czy lepiej pójść z głównym nurtem i wybrać Chrome, czy też warto zainteresować się alternatywnymi rozwiązaniami? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.

Mozilla Firefox - numer jeden pod względem bezpieczeństwa, prywatności i możliwości personalizacji



Firefox jest przeglądarką o otwartym kodzie źródłowym, stworzoną przez wolontariuszy i, co najważniejsze, nie for-profit. Kładzie ona ogromny nacisk na prywatność i bezpieczeństwo użytkowników, a z każdą kolejną aktualizacją pojawia się w tym zakresie więcej nowych funkcji.

Przeglądarka będzie m.in. automatycznie blokowała dla nas elementy śledzące mediów społecznościowych, ciasteczka śledzące między witrynami czy skrypty do kopania kryptowalut. Powiadomi nas również, jeśli nasz adres e-mail znajdzie się w jakimś wycieku danych (tak jak robi to m.in. Have I Been Pwned?), o ile oczywiście będziemy sobie tego życzyli.

W ramach przeglądarki oferowana jest także możliwość generowania bezpiecznych haseł, bezpiecznego ich przechowywania i synchronizacji między różnymi urządzeniami. Świetną opcją jest system kontenerów, dzięki któremu na kilku kartach w przeglądarce możemy być zalogowani na kilka różnych kont w tym samym portalu lub serwisie. Nie trzeba, jak działa to w wielu innych przeglądarkach, specjalnie otwierać nowego okna prywatnego czy też trybu incognito.

Zdjęcie Firefox / 123RF/PICSEL

Poza dbałością o bezpieczeństwo i prywatność użytkownika na korzyść Firefoksa przemawiają także duże możliwości personalizacji. Już "prosto z pudełka" Firefox jest estetyczny i funkcjonalny, natomiast jeszcze bardziej dostosować go do swoich preferencji możemy za pomocą dziesiątek tysięcy dostępnych wtyczek i rozszerzeń do przeglądarki (możemy też stworzyć coś całkowicie własnego, jeśli mamy takie umiejętności). Warto jeszcze bardziej podnieść poziom bezpieczeństwa, instalując m.in. Ghostery czy Privacy Badgera.

Jeśli chodzi o szybkość działania, to w tym względzie Firefox jest nieco kontrowersyjny. Wiele osób jest przekonanych, że jest to przeglądarka wolna. Faktycznie, przez długi czas nie była może niezdatna do użytku, ale odczuwalnie wolniejsza niż np. Chrome. Wraz z biegiem czasu udało się jednak ten problem naprawić i obecnie nie jest to może najszybsza przeglądarka na rynku, ale nie ma już na co narzekać.

Google Chrome - najpopularniejsza przeglądarka internetowa, ale czy najlepsza?



Według niektórych szacunków, 70% użytkowników komputerów osobistych z Windowsem wybiera przeglądarkę Google Chrome. To szalona liczba i zdaje się, że nic już nie jest w stanie tej przeglądarki pokonać. Jednak to, że jest ona tak popularna, nie oznacza wcale, że jest najlepsza.

Ma ona zarówno swoje dobre, jak i złe strony. Zaczynając od tych pozytywnych: jest to jedna z szybszych przeglądarek na rynku (przy czym jest ona również dość zasobożerna, co może słabo sprawdzać się na starszych, mniej wydajnych urządzeniach).

Zdjęcie Przeglądarka Chrome to najpopularniejsza przeglądarka w Polsce / 123RF/PICSEL

Oferuje ogromną ilość wszelkiego rodzaju wtyczek, jest dostępna na wielu platformach i bez problemu można synchronizować zgromadzone przez nią dane (zakładki, hasła etc.) na różnych platformach i urządzeniach.

Jak każda współczesna przeglądarka, ma też akceptowalny system blokowania różnego rodzaju zagrożeń (np. niebezpiecznych skryptów). Ma też świetny tryb ciemny i podobną do Firefoxa opcję powiadamiania o wyciekach naszych danych.

W czym leży problem? Po pierwsze we wspomnianej już "zasobożerności". Po drugie, chociaż Google może nas chronić podczas użytkowania Chrome przed naruszeniami prywatności i bezpieczeństwa przez inne firmy, to nie będzie nas oczywiście chronić przed samym sobą.

Jest to firma, która nawet, jeśli staramy się dbać o swoją prywatność, za sprawą takich ekstremalnie popularnych produktów, jak Chrome, Gmail czy Google Search, może wiedzieć o nas dosłownie wszystko. Nie musimy mu mówić, jaki jest nasz stan cywilny, wiek, wykształcenie, hobby, praca - tego wszystkiego może dowiedzieć się samo, a następnie sprzedawać dostęp do tych danych reklamodawcom.

Wiele trzeba się "naszukać" w ustawieniach konta Google i poszczególnych usług firmy, żeby odciąć przynajmniej te najbardziej oczywiste formy śledzenia. Jeśli komuś nie przeszkadza, że Google wie o nim być może nawet więcej niż własna matka, to jest to niezła przeglądarka.

Wciąż niekoniecznie najlepsza, nawet, jeśli nie będziemy tak mocno skupiać się na kwestiach bezpieczeństwa. Są inne przeglądarki oparte na Chromium, które oferują podobną wydajność i dostęp do bogatej biblioteki wtyczek, a są przy tym np. bardziej innowacyjne. Wskażemy je na kolejnej stronie artykułu.