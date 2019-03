Najgroźniejsze oszustwa koncernów spożywczych

Czy żywność, którą kupujemy w sklepach jest rzeczywiście tym, czym myślimy? Z upraw zrównoważonych, ekologicznych? Których obietnic wytwórcy dotrzymują, a które najczęściej łamią? Oto fakty na temat produktów spożywczych...

Do tej pory losy ludzkości determinowane były przez państwa i armie. Ale XXI wiek może stać się wiekiem koncernów. Dziś już nie tylko rządy, ale też prywatne firmy posiadają surowce naturalne, kontrolują przepływy finansowe, decydują o tym, jakie informacje do nas docierają, i mają monopol na najważniejszy zasób świata: żywność. Współcześnie większość artykułów spożywczych jest wytwarzana przez kilka wielkich przedsiębiorstw. Oznacza to, że garstka osób zarządzających tymi gigantami decyduje, co się produkuje oraz po jakich cenach sprzedaje. W efekcie koncerny, namawiając nas do kupowania i jedzenia konkretnych artykułów, wpływają w istotny sposób na nasze zdrowie. Jak do tego doszło?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zrozumieć naturę koncernu. Ujmując rzecz obrazowo, przypomina on żywy organizm. Nadrzędna jest jego "wola przetrwania". W związku z tym szuka pożywienia (pieniędzy), broni się przed niebezpieczeństwem (ograniczającymi działalność ustawami, kontrolą z zewnątrz) i wypiera konkurentów (inne firmy). Tym, czym dla zwierząt oraz roślin jest ich przestrzeń życiowa, dla wielkich przedsiębiorstw są rynki - na nich rozwijają się one coraz bardziej, chcąc zdobyć największą ich część. Samoograniczanie się jest obce żywym istotom - podobnie jak koncernom. Granice są zawsze narzucane z zewnątrz. W przypadku braku siły, która by je wytyczyła, robi się niebezpiecznie. A według ekspertów wiele wskazuje na to, że rządy nie są już praktycznie w stanie stawiać im barier. Nawet bogate kraje Unii Europejskiej stają się coraz bardziej zależne od globalnych interesów konkretnych firm.

Wciąż jednak istnieją instytucje badawcze oraz aktywiści, którzy demaskują zamiary i nieuczciwe praktyki wielkiego przemysłu. Wraz z krytycznie nastawionymi naukowcami oraz na podstawie licznych badań postanowiliśmy sprawdzić jego obietnice - i poddać je bezkompromisowej ocenie...

