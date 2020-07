Wśród wielu wypadków lotniczych można wyróżnić ich cechy wspólne. Oto najbardziej prawdopodobne przyczyny katastrof.

Zdjęcie Katastrofy lotnicze mają wspólne cechy /123RF/PICSEL

Katastrofy lotnicze w ostatnich latach nie są częstym przypadkiem - podróż samolotem jest obecnie uznawana za najbezpieczniejszy środek transportu. Mimo wszystko, podczas przykrego wypadku zazwyczaj każda z katastrof zdaje się mieć wspólne cechy. Jakie mogą być najczęstsze przyczyny wypadków lotniczych?

Błąd pilota

Reklama

Odsetek wypadków spowodowanych przez błąd pilota utrzymuje się na poziomie około 50 proc. Piloci aktywnie współpracują z niektórymi, zautomatyzowanymi procesami na każdym etapie lotu, przez co istnieje wiele możliwości, aby zrobić coś nie tak. Od niepoprawnego zaprogramowania komputera FC do błędnego obliczenia wymaganego poziomu paliwa.

Oprócz problemów, które mogą zostać zrodzone przez pilota, warto pamiętać, że to pilot jest też ostatnią linią obrony przed wypadkiem. Przykładem może być lot US Airways 1549, który zmuszony był do wodowania niemalże w środku Nowego Jorku.

Usterka mechaniczna

Awarie mechaniczne stanowią około 20 procent przyczyn wszystkich wypadków lotniczych. Silniki, kable oraz całe poszycie samolotu jest bardziej niezawodne niż jeszcze kilkanaście lat temu, jednak mimo to może ulec awarii.

W 1989 roku samolot Boeing 737-400 lecący na trasie z Londynu do Belfastu rozbił się w trakcie awaryjnego podchodzenia do lądowania. Przyczyną katastrofy było uszkodzenie łopatek sprężarki lewego silnika w związku ze zmęczeniem materiału. Fragmenty łopatek wpadły do silnika i zaburzyły dopływ powietrza, zmniejszając ciąg.

Zdjęcie Losowe wydarzenia pogodowe są częstą przyczyną katastrof / 123RF/PICSEL

Samoloty są wyposażone w systemy chroniące przed wybranymi zjawiskami pogodowymi oraz posiadają zaawansowany radar umożliwiających chociażby omijanie burz. W niektórych przypadkach to właśnie pogoda powodowała katastrofę. Przykładem niech będzie katastrofa lotu British European Airways 609 startującego w intensywnie padającym śniegu. To właśnie zanieczyszczenie pasa oraz pogoda przyczyniły się do kłopotów z ciśnieniem paliwa w silnikach. Samolot nie zdołał wzbić się w powietrze w związku z brakiem osiągnięcia prędkości startowej, tym samym rozbijając się o budynek stojący po drugiej stronie drogi za pasem startowym.

Inne problemy

Często wpływ na katastrofę może mieć przyczyna znajdująca się bezpośrednio na ziemi. Zazwyczaj są to jednak mniejsze usterki. Najpoważniejsze z nich doprowadzały w przeszłości na przykład do oderwania się przedniej szyby w kokpicie poprzez błąd inżyniera. Winą obarczono źle przykręcone śruby w nieodpowiednim rozmiarze.

Jak widać przyczyn wypadków lotniczych może być naprawdę wiele. Często faktycznie mają one wspólny czynnik.