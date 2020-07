Naddźwiękowy samolot wkrótce wzbije się w powietrze

Po raz pierwszy od czasu, kiedy Concorde przestał latać w 2003 roku doczekamy się jego następcy. Oficjalny lot ma odbyć się w październiku bieżącego roku.

Zdjęcie Samolot naddźwiękowy Boom /materiały prasowe

Odrzutowiec, który będzie przekraczał barierę dźwięku to samolot XB-1 od firmy Boom. Oficjalna data lotu została ustalona na 7 października 2020 roku. Firma Boom to marka, która powstała w amerykańskim Colorado i zajmuje się rozwojem szybkich podróży lotniczych od 2014 roku. Głównym celem był samolot odrzutowy.

Reklama

XB-1 to nadchodzący naddźwiękowy odrzutowiec marki, który jest pierwszym na świecie, niezależnie opracowanym tego typu pojazdem. Nie będzie on przewoził pasażerów, jednak wyznacza moment, w którym latanie z prędkością szybsza od dźwięku ponownie może stać się opłacalne.

Samolot został zaprojektowany również po to, aby zebrać większą ilość wiedzy na temat kolejnego, naddźwiękowego samolotu Boom Overture - ten będzie z kolei zabierał już pasażerów na pokład. Overtuje ma pozwolić na dwukrotnie szybsze podróże po całym świecie niż miało to miejsce dotychczas. Z poziomu 18 kilometrów nad powierzchnią Ziemi, przez okna samolotu Overture będzie można zobaczyć krzywiznę Ziemi oraz zupełnie nowe widoki, które nie były dostępne dla pasażerów nigdy wcześniej. Firma planuje w samolocie umieścić konfigurację 1+1, co oznacza, że ścisku nie będzie. Można podejrzewać, że sytuacja jest również związana z wysoką ceną biletu.

Sam samolot ma być także w pełni zeroemisyjny. Firma współpracuje z przedsiębiorstwem Prometheus, które zajmuje się zamianą atmosferycznego CO2 w ciekły węglowodór, który finalnie można przerobić na paliwo lotnicze. Firma Boom nie pochwaliła się jednak póki co postępami w tym temacie - bardzo możliwe, że przedstawiciele marki zdradzą nieco więcej informacji podczas oficjalnego przelotu samolotu w październiku.

Zdjęcie Tak może wyglądać komercyjna wersja naddźwiękowego samolotu / materiały prasowe

Boom nie jest jedyną marką, która obecnie pracuje nad stworzeniem samolotów naddźwiękowych. Swój projekt rozwija także NASA przygotowując odrzutowiec X-59, który po raz pierwszy ma polecieć w 2021 roku. Ma być on także znacznie cichszy od Concorde’a.