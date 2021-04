Nadchodzą składane smartfony Oppo i Vivo

Dwie chińskie marki przygotowują się do wydania swoich pełnoprawnych, składanych konstrukcji. Oppo i Vivo już niebawem pokażą nową generację smartfonów.

Reklama

Zdjęcie Oppo i Vivo pokażą swoje składane smartfony /AFP

Oppo od dawna informuje oraz drażni się z fanami swoim składanym smartfonem - firma pokazała pierwszy prototyp urządzenia w 2019 roku i wiadomo już, że tego typu konstrukcja istnieje. Oppo ma jednak pracować nie nad jednym, a nad dwoma składanymi smartfonami. Oba urządzenia będą składały się do wewnątrz, tak jak Samsung Galaxy Z Fold. Będą one jednak dostępne w dwóch różnych rozmiarach do wyboru.

Reklama

Z kolei Vivo będzie chciało wydać jeden, dopracowany składany smartfon z ekranem o przekątnej 8 cali. W przeciwieństwie do urządzeń Oppo, składany smartfon Vivo będzie posiadał drugi ekran na zewnątrz obudowy - ten miałby mieć przekątną 6,5 cala. Nie wiadomo, jak wyglądałby jego przekątna po rozłożeniu.

Obecnie przecieki nie zdradzają jednak żadnych konkretów dotyczących daty premiery lub chociażby momentu w 2021 roku, w którym składane smartfony Oppo i Vivo miałyby zostać wydane. Nie wiadomo również, ile dokładnie trzeba będzie za nie zapłacić. Można się jednak spodziewać, że tego typu informacje pojawią się wraz z czasem.

Sprawdź najnowsze promocje i korzystaj z listy zakupowej ding.pl