Już niebawem osoby korzystające z aplikacji YouTube na telewizorze staną się celem inwazyjnych i w pełni automatycznych reklam.

Zdjęcie YouTube chce jeszcze więcej reklam na telewizorach /123RF/PICSEL

Według statystyk prowadzonych przez serwis Google - platforma YouTube jest obecnie najczęściej wykorzystywaną aplikacją do przesyłania i oglądania telewizji. Nie trzeba być geniuszem by zrozumieć, że ogromne przychody jakie generuje, w dużej mierze zależą od reklam wyświetlanych na odtwarzaczu.

Jeśli uważacie, że te do tej pory nie były szczególnie inwazyjne to mamy dla was złe wieści. YouTube wprowadza do swoich aplikacji telewizyjnych reklamy w formacie Masthead. Oznacza to spore, automatycznie odtwarzane i w gruncie rzeczy nieprzerywalne reklamy wyświetlane na głównej stronie danego kanału.

Gdyby tego było mało, reklama typu Masthead już i tak wyświetlana na początku w sporym oknie, po pewnym czasie sama przechodzi w tryb pełnoekranowy. Jedyny jej plus? Nie odtwarza żadnego dźwięku.

Decyzja YouTube’a z pewnością przyniesie mu jeszcze więcej zarobków i potencjalnych klientów biznesowych. Czy jednak dzięki temu portal zyska na popularności wśród widzów?