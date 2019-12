Mieszkaniec Rumunii, Maximilian Teodorescu zarejestrował ciekawe zjawisko solarne, będące w istocie fenomenem optycznym. Chodzi o tak zwany zielony błysk, niekiedy towarzyszący zachodowi lub wschodowi Słońca.

Zdjęcie Zdjęcia jakie wykonał Maximilian Teodorescu /Zmianynaziemi.pl

Zdaniem autora zdjęć udało mu się uchwycić niewielki niebieski błysk i kilka zielonych błysków, które pojawiły się na skraju zachodzącej tarczy słonecznej. Ten fascynujący efekt ma dużo wspólnego z tęczą, bo zasada jego powstawania jest podobna, a kolorystyka zależy od widma słonecznego.

Zielone błyski powstają ze względu na to, że ziemska atmosfera działa jak pryzmat. Światło zachodzącego Słońca rozszczepia się na kolorów podstawowe, a inwersja temperaturowa tworzy miraż przypominający rosnący zielony błysk. Może to być zaobserwowane na dowolnej wysokości, ale przeważnie widoczne są na wyraźnie widocznym horyzoncie, na przykład nad morzem.



Niekiedy Słońce potrafi również wygenerować niebieski błysk. Geneza jego powstania jest taka sama jak w przypadku błysku zielonego.



Co ciekawe podobne zielone błyski można też zaobserwować w takich warunkach, gdy do horyzontu zbliża się Księżyc, a nawet jasne planety takie jak Wenus i Jowisz. Jednak obserwacja tego zjawiska jest znacznie trudniejsza niż w przypadku Słónca.

