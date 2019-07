Navitel dostawca wiodących rozwiązań na rynku elektroniki samochodowej prezentuje wideorejestrator. MR150 NV to trzeci produkt z kategorii lusterek, który wyposażono w sensor optyczny z obsługą night vision

Zdjęcie Navitel MR150 NV /materiały prasowe

NAVITEL MR150 NV rejestruje wideo w rozdzielczości Full HD, w 30 klatkach na sekundę. Pliki zapisywane są w formacie .MOV. Kąt widzenia obiektywu wynosi 120°, a soczewkę wykonano z 4-warstwowego szkła. Sensor SC2363 z obsługą night vision umożliwi nagranie wyraźnych i szczegółowych filmów, niezależnie od warunków oświetleniowych. Urządzenie wyposażono w jasny, 4,5-calowy wyświetlacz, wykonany w technologii IPS. Za stabilną pracę wideorejestratora odpowiada procesor MSTAR MSC8336. W modelu MR150 NV producent zdecydował się na umieszczenie portu do podłączenia tylnej kamery. Sprzęt obsługuje karty microSD do maksymalnej pojemności 64GB. Użytkownik ma do dyspozycji trzy tryby pracy lusterka: nagrywania, odtwarzania i robienia zdjęć.

Po uruchomieniu zapłonu w samochodzie urządzenie automatycznie włącza się i rozpoczyna nagrywanie (pod warunkiem, że zapewniony jest stały dopływ zasilania do wideorejestratora). Wbudowany czujnik przeciążeń G-Sensor aktywuje się w przypadku kolizji lub gwałtownego manewru. Zapisuje materiał wideo i chroni go przed usunięciem.

"W tym roku zdecydowaliśmy się na rozbudowę kategorii wielofunkcyjnych lusterek, wprowadzając kolejny, innowacyjny sprzęt dla kierowców. Model MR150 NV to już piąty wideorejestrator z naszej regularnej oferty, który wyposażono w najwyższej jakości sensor optyczny z obsługą night vision. Montaż wideorejestratora jest prosty - za pomocą dołączonych do zestawu klipsów mocujących, rejestrator nakładamy na fabrycznie zamontowane lusterko w samochodzie. Urządzenie okaże się niezwykle pomocne podczas codziennych, wakacyjnych podróży" - mówi Tobiasz Jankowski, CEO Navitel Europe.

W opakowaniu z wideorejestratorem znajdują się niezbędne akcesoria: ładowarka samochodowa 12/24 V, ściereczka z mikrofibry, klipsy mocujące, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, kabel mini-USB oraz licencja nawigacyjna na smartfon/tablet, z mapą 47 krajów Europy. NAVITEL MR150 NV jest już dostępny w sieci sklepów Media Expert.

Sugerowana cena lusterka - 249 złotych.