Pandemia koronawirusa i apele o korzystanie z transakcji bezgotówkowych przyspieszyły decyzję o podniesieniu limitu transakcji zbliżeniowych bez konieczności podawania PIN-u do 100 zł. Od kiedy będzie obowiązywała zmiana?

Zdjęcie Na tę zmianę w płaceniu zbliżeniowym czekano od dawna /123RF/PICSEL

"19 marca 2020 r. obowiązujący w Polsce limit dla transakcji zbliżeniowych Visa bez podawania PIN-u (50 zł), zostanie podniesiony do wysokości 100 zł" - czytamy w oświadczeniu firmy Visa. W ten sposób będziemy mogli płacić nie tylko kartą, ale również smartfonem lub inteligentnym zegarkiem.

Użytkownicy kart mogą skontaktować się ze swoim bankiem, aby dowiedzieć się, kiedy będą mogli korzystać z podwyższonego limitu.

Podniesienie limitu dla transakcji zbliżeniowych dokonywanych kartami Visa zostało uzgodnione z uczestnikami ekosystemu bankowego w Polsce i uzyskało akceptację Narodowego Banku Polskiego.

W ubiegłym tygodniu z powodu epidemii koronawirusa Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła się z prośbą do NBP o zastosowanie wyższych limitów dla transakcji kartami zbliżeniowymi. Z kolei minister finansów Tadeusz Kościński zwrócił się w piątek do organizacji kartowych o przyspieszenie prac nad wdrożeniem możliwości płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN-u - czytamy w depeszy PAP.