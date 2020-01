Mozilla Firefox z dużym problemem bezpieczeństwa

Mozilla udostępniła nowa wersję przeglądarki Firefox. Oprogramowanie oznaczone numerem 72 zawiera w sobie groźną lukę bezpieczeństwa. Twórcy zachęcają do jak najszybszej aktualizacji programu.

Mozilla wypuściła poprawkę do przeglądarki Firefox, która została oznaczona numerem 72.0.1 - nowe oprogramowanie łata groźną lukę bezpieczeństwa, którą sklasyfikowano jako 0-day. Oznacza to, iż podatność mogła pozwolić atakującemu na praktycznie nieograniczony dostęp do zasobów programu oraz potencjalnie komputera ofiary. Zagrożenie zostało oznaczone jako "krytyczne".

Mozilla rekomenduje swoim użytkownikom jak najszybsze pobranie oraz instalację łatki 72.0.1.