Firma Montague zaprezentowała swój nowy, wyczynowy rower elektryczny M-E1. Składana konstrukcja ma pozwolić na jego szybsze przewożenie oraz transport.

Zdjęcie Montague prezentuje rower M-E1 /materiały prasowe

Montague stworzyło elektryczny rower, który może zostać szybko złożony i łatwo przetransportowany. Po złożeniu, rower może zostać przetoczony do środka transportu - tego typu konstrukcja sprawia, iż model M-E1 jest najbardziej przenośnym rowerem na rynku.

Propozycja od Montague została wyposażona w silnik Shimano STEPS E6100 z napędem środowym, najnowszy system napędowy do rowerów elektrycznych klasy premium. Mocny silnik o mocy 250W ma pozwolić rowerzystom pokonywać szlaki oraz wzgórza - lub przedostać się w łatwy sposób z lotniska do miasta. Akumulator litowo-jonowy ma zapewnić zasięg na poziomie do 80 kilometrów wspomagania pedałowania na jednym ładowaniu.

Montague M-E1 został wyceniony na 3599 dolarów. Aluminiowa tylna rama roweru posiada zintegrowany bagażnik pozwalający na zwiększenie ładowności oraz transport małego bagażu.

Zdjęcie Nowy rower marki Montague / materiały prasowe

Obecnie nie wiadomo, na których rynkach będzie sprzedawany opisywany rower.