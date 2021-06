mObywatel z nową funkcją dla kierowców

Aplikacja mObywatel otrzymała nową funkcję umożliwiającą łatwe logowanie do systemu e-Toll. To dobra wiadomość dla kierowców poruszających się autostradami.

Zdjęcie e-Toll trafia do aplikacji mObywatel / materiały prasowe

e-Toll to nowy system poboru opłat stosowany w przypadku poruszania się po płatnych odcinkach dróg krajowych i autostrad zarządzanych przez GDDKiA. Obowiązek korzystania z e-TOLL obejmuje pojazdy i zespoły pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobusy. Rozwiązanie to, zastąpiło używany dotychczas system viaTOLL, który został wyparty ze względu na przestarzałe możliwości technologiczne i brak pozycjonowania satelitarnego.

Chociaż standardowo zarządzanie systemem e-Toll odbywa się przez Internetowe Konto Klienta, niedawno rozwiązanie trafiło także pod strzechy aplikacji mobilnej mObywatel. W celu zalogowania się do systemu, należy wejść na stronę: https://etoll.gov.pl i w prawym górnym rogu ekranu wybrać "Zaloguj się do IKK".

Po wybraniu logowania z użyciem mObywatela na ekranie pojawi się QR kod. Aby go zeskanować należy uruchomić aplikację, przejść do dokumentu mObywatel (mTożsamość) i wybrać funkcję przekaż do instytucji. Skanowanie przebiega w kilku prostych punktach. By to zrobić, należy w uruchomionej aplikacji wybrać opcję mObywatel (mTożsamość), a następnie z dolnego menu wybrać "Przekaż" i skorzystać z opcji "Przekaż do instytucji".

mObywatel - więcej o aplikacji



Korzystających z rządowej aplikacji mObywatel jest już ponad 2 milionów rodaków - podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Pozwala ona na m.in. na potwierdzenie danych osobowych i przechowywanie ich w smartfonie w formie wirtualnego dowodu osobistego, prawa jazdy czy legitymacja studenckiej. Aplikacja umożliwia swobodne potwierdzenie tożsamości w momencie, kiedy nie mamy ze sobą fizycznego odpowiednika, jak np. podczas kontroli biletów w pociągu i odebraniu paczki na poczcie, czy nawet w przypadku stłuczki lub przy najmie mieszkania. Musimy jednak pamiętać, że wirtualny świat nie zastąpi nam rzeczywistego i istnieją sytuacje, w których dowód osobisty w mObywatel nie jest respektowany. To m.in. rejestracja karty SIM, wymóg okazania dokumentu w banku czy na lotnisku.

