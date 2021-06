mObywatel - korzysta z niego ponad 3,1 mln Polaków

Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

Zdjęcie mObywatel / materiały prasowe

- Ułatwianie życia Polakom - to główny cel naszej aplikacji. Stale ją rozwijamy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników - mówi minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Nie tylko Polacy doceniają nasze działania. mObywatel to pionierskie rozwiązanie. Wiele europejskich państw stawia nas za przykład - dodaje.

3 152 412 - dokładnie tylu Polaków w swoich telefonach zainstalowało mObywatela. Ta liczba rośnie z dnia na dzień. To nie tylko dowód na zaufanie, ale przede wszystkim - i co dla nas najważniejsze - docenienie użyteczności aplikacji.

mObywatel - podstawowe informacje



mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty - dzięki niej w kilka kliknięć można mieć szybki dostęp do swoich najważniejszych dokumentów, w tym danych i zdjęcia z dowodu osobistego. Nasza aplikacja jest bezpłatna, dobrowolna i bezpieczna, przydaje się w wielu życiowych sytuacjach. Przygotowuje ją zespół NASK.

Co można w niej znaleźć? Przede wszystkim dane, które pozwalają na potwierdzenie tożsamości. Ta część aplikacji jeszcze niedawno nazywała się mTożsamość. Teraz, żeby było nieco prościej nazwaliśmy ją po prostu mObywatel. Razem ze zmianą nazwy rozszerzyliśmy też tę usługę. Dzięki temu nasza aplikacja jest przydatna jeszcze częściej.

Jakie dane znajdziemy w mObywatelu? Swoje imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, numer dowodu osobistego, informacje o tym, jaki organ wydał dokument, datę ważności dowodu, informację o płci, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki, miejsce urodzenia, informację o obywatelstwie i miejscu zameldowania oraz zdjęcie z dowodu osobistego. Jednym słowem to dane z dowodu i jeszcze więcej.

Skąd się biorą dane w mObywatelu? Z rejestrów państwowych - Rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych. Dostęp do tych danych w naszej aplikacji macie tylko Wy. Ich bezpieczeństwo gwarantuje profil zaufany, który jest potrzebny do uruchomienia apki. Jeśli jeszcze nie macie profilu zaufanego.



Dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem. Certyfikat potwierdza również autentyczność danych. Dostajecie go przy aktywacji aplikacji — jest przypisany wyłącznie do Was i Waszego telefonu.

Wasze dane są bezpieczne nawet po zgubieniu telefonu— chroni je nie tylko zaszyfrowany zapis, ale też zabezpieczenie blokadą telefonu oraz hasło, które wybieracie przy aktywacji aplikacji.

A gdzie i w jakich sytuacjach możecie korzystać z mObywatela?

W hotelach - podczas zameldowania,

W pociągach - podczas kontroli biletów,

W wypożyczalniach sprzętu sportowego,

Na poczcie, gdy chcecie odebrać list polecony lub paczkę,

ale także np. podczas wyborów, przy zakładaniu kart lojalnościowych, w sklepach, czy w przychodniach.



WAŻNE! Prawo do posługiwania się mObywatelem i okazywania za jego pomocą dokumentów i danych daje ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

mObywatel nie zastępuje okazania dowodu osobistego lub paszportu na lotniskach, u notariusza, w bankach, czy podczas rejestracji karty SIM. Z mObywatela nie skorzystacie też, jeśli Wasz dowód osobisty jest nieważny.

Oto inne dokumenty, które możecie mieć w swoim cyfrowym portfelu (a to i tak nie wszystko):