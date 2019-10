MiVue 821 oraz MiVue 826 trafiły do Polski

Na polski rynek trafiły miały dwie kamery samochodowe z serii TALAS – MiVue 821 oraz MiVue 826. Czego można się po nich spodziewać?

Zdjęcie MiVue 821 /materiały prasowe

Rejestratory TALAS rejestrują obraz w rozdzielczości Full HD 1080p, zapisując 60 klatek na sekundę. W porównaniu z szybkością nagrywania 30 klatek/s, ta podwojona gęstość zapisu danych, która umożliwia uzyskanie obrazu wideo o wyjątkowej szczegółowości i płynności nawet podczas nagrywania przy dużych prędkościach. Rejestrator ma optykę F1.8. Rzeczywisty kąt widzenia wynosi 150°. Nie bez przyczyny mowa tu o rzeczywistym, gdyż często podawany jest jedynie kąt widzenia optyki, a nie nagrania wideo.

Wbudowany w wideorejestratory moduł GPS zapisuje prędkość jazdy (zapis może być także wyłączony), precyzyjną lokalizację oraz czas. Zapewnia również automatyczną kalibrację czasu i lokalizacji, nawet po dłuższym czasie braku aktywności kamery.

Oba modele z serii TALAS wyposażone są w tryb parkingowy i dzięki podtrzymywaniu bateryjnemu wytrzymują przez 48 godzin w stanie gotowości. Nagrywanie zdarzenia rozpoczyna się automatycznie po wykryciu drgań i może być długo podtrzymywane dzięki wewnętrznej baterii. Natomiast przy zastosowaniu stałego zasilania, np. produktu Mio Smartbox, urządzenie może działać w aktywnym trybie parkingowym do 36 godzin.

Wideorejestratory MiVue 821 oraz MiVue 826 wyposażone są w magnetyczny uchwyt typu QuickClic, który pozwoli na ustawienie kamery oraz dyskretne wpasowanie za lusterkiem wstecznym nawet w większych i wyższych pojazdach z pionową szybą. Dzięki montażowi na aktywnym uchwycie rejestrator można wyjąć za każdym razem, gdy opuszczamy samochód.

Zdjęcie / materiały prasowe

Dzięki ostrzeganiu w ustalonej odległości i opatentowanej funkcji Smart Alert do wczesnego alarmowania o dużych prędkościach, użytkownik będzie zawsze wiedział, jak szybko może poruszać się po drodze. Bezpłatne aktualizacje danych o fotoradarach są dostępne przez cały czas eksploatacji urządzeń.

Model MiVue 826 dodatkowo wyposażony jest w moduł WiFi. Zintegrowane WiFi synchronizuje w czasie rzeczywistym materiał filmowy z wideorejestratora ze smartfonem. Dzięki niemu można także łatwo aktualizować bezprzewodowo oprogramowanie sprzętowe i bazę fotoradarów zapewniając swojemu urządzeniu stałą aktualność.

Zalecana karta do obu modeli to microSD klasy 10 o pojemności do 256 GB. Modele będą dostępne w sprzedaży od listopada. Ceny poszczególnych modeli: 529 złotych za MiVue 821 oraz 629 złotych za MiVue 826.