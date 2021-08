MIUI to oprogramowanie stworzone przez firmę Xiaomi na potrzeby produkowanych przez nich smartfonów. Pozwala na większą personalizację interfejsu niż czysta wersja Androida. Najnowsze MIUI 12 nie spotkało się z ciepłym przyjęciem użytkowników. Posiadacze smartfonów marki Xiaomi narzekali na problemy z animacjami zablokowanego ekranu, nieprawidłowe wyświetlanie i dźwięki, ścinanie i awarie gier oraz wiele innych.

Prezes zarządu Xiaomi Lei Jun ogłosił na swoim osobistym Weibo, że 10 sierpnia odbędzie się jego coroczna przemowa. Z tej okazji został spytany przez użytkowników o najnowsze oprogramowanie MIUI. Jego odpowiedź była bardzo zachowawcza. CEO twierdzi, że póki co zespół odpowiedzialny za oprogramowanie zajmuje się jego dopracowaniem interfejsu oraz eliminacją ewentualnych błędów. Lei Jun zapewnił, że MIUI 13 ukaże się do koniec bieżącego roku i wyraził nadzieję, że sprosta wymaganiom użytkowników. To dementuje plotki o rzekomej premierze nakładki jeszcze w sierpniu.

Oficjalnie nie podano jeszcze listy zmian, jakie wprowadzi nowe oprogramowanie. Przecieki wskazują, że twórcy postanowili zmienić design, by odróżnić ją wizualnie od poprzedniej wersji. Po raz pierwszy ma być też możliwość zmniejszenia okna gier. Do tej pory było to możliwe jedynie w przypadku niektórych aplikacji. Nowy interfejs będzie wspierał technologię fuzji pamięci, polegającej na zwiększeniu ilości RAM kosztem pamięci wbudowanej. Na więcej informacji i potwierdzenie aktualnych trzeba będzie poczekać do oficjalnej prezentacji urządzenia.

Informacja o doszlifowaniu oprogramowania to bardzo dobra wiadomość dla fanów marki. Posiadacze smartfonów Xiaomi z pewnością wolą poczekać nie co dłużej na premierę, niż później zmagać się z takimi samymi problemami, jakie były w przypadku poprzedniej wersji MIUI.

