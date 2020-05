Misja NASA OSIRIS-REx zaplanowana na październik

Misja NASA OSIRIS-REx, której celem jest pobranie próbki fizycznej z asteroidy Bennu została zaplanowana na październik bieżącego roku. Ostatecznie celem Amerykańskiej Agencji Kosmicznej jest dostarczenie próbek na powierzchnię Ziemi.

Bennu to asteroida ze skalistą powierzchnią, która znacząco utrudnia lądowanie asteroidy. Sonda OSIRIS REx przesłała wiele zdjęć podczas zbliżenia się do obiektu kosmicznego i jego orbity. Statek krąży wokół Bennu od grudnia 2018 roku. Naukowcy chcą jednak, aby wylądował on na asteroidzie oraz pobrał z niej dane. Pierwsza próba lądowania ma zostać zaplanowana na 20 października bieżącego roku. Data ma dać zespołowi odpowiedzialnemu za OSIRIS-REx czas na przygotowanie się, szczególnie w dobie pandemii.

Zebranie próbek z asteroidy Bennu może być przełomem dla naukowców. Poza udanym lądowaniem trzeba jednak zadbać również o sprawny powrót materiałów na Ziemię.