Mio MiVue J85 - rejestrator z wieloma funkcjami

Mio wprowadza do sprzedaży MiVue J85 - kompaktowy rejestrator wideo o całym pakietem funkcji. Jakich konkretnie?

Wielu właścicieli samochodów obawia się, że rejestrator wideo zamontowany na stałe na przedniej szybie pojazdu będzie niepotrzebnie przyciągał uwagę osób postronnych. Są też kierowcy, których rozprasza obecność dużej kamery drogowej i niechętnie stosują takie urządzenia. Obydwa te problemy rozwiązuje rejestrator MiVue J85 firmy Mio.

Rejestrator jest niewielki, a jego obudowa została tak zaprojektowana, by kamera nie przyciągała w najmniejszym stopniu uwagi z zewnątrz, a jednocześnie nie przeszkadzała w prowadzeniu pojazdu. Ponieważ J85 nie ma wyświetlacza, rejestrator można zamontować za lusterkiem wstecznym, a jego obsługa w całości odbywa się za pośrednictwem smartfonu.

Rejestrator MiVue J85 wyposażony został w matrycę Starvis. Jest to sensor CMOS zaprojektowany specjalnie do wykorzystania w kamerach monitoringu, który wyróżnia się o wiele większą czułością niż konwencjonalne matryce. Dzięki temu nawet podczas jazdy nocą wszystkie istotne szczegóły, pozwalające zidentyfikować uczestników zdarzenia drogowego zostaną uwiecznione. Szklany, wielosoczewkowy obiektyw z filtrem IR charakteryzuje się wysokim poziomem jasności f/1,8 i rzeczywistym kątem widzenia 150°.

Rejestrator zapisuje obraz w wysokiej rozdzielczości 2,5 K QHD 1600p (2848 x 1600 pikseli) w kodowaniu H.264. Gwarantuje to bardzo szczegółowy, wyraźny obraz, pozwalający odtworzyć ważne informacje, np. tablice rejestracyjne, nawet gdy mijany pojazd jest widoczny przez ułamek sekundy. Jakość obrazu w MiVue J85 poprawia również funkcja WDR (Wide Dynamic Range), która zwiększa kontrast i pozwala dostrzec istotne szczegóły, nawet gdy rejestrowana scena jest zbyt ciemna lub nadmiernie rozjaśniona.

Dodatkowa kamera

Wideorejestrator MiVue J85 można uzupełnić o dodatkową kamerę tylną MiVue A30. Co daje takie połączenie? Pozwala to na jednoczesny zapis z przedniej i tylnej kamery, dzięki czemu uzyskujemy jeszcze dokładniejszy obraz sytuacji i w razie kolizji zostanie również zarejestrowane to, co dzieje się za pojazdem. Ponieważ praca dwóch kamer wiąże się z zapisem dużych ilości danych, MiVue J85 obsługuje karty pamięci klasy 10 o pojemności aż do 128 GB, dzięki czemu ważne dane nie zostaną zbyt szybko nadpisane i utracone.

Tryb parkingowy

Rejestrator MiVue J85 wyposażony jest w trzyosiowy czujnik wstrząsów, który wykryje każde uderzenie, przeciążenie czy nagłe hamowanie. Dzięki temu, gdy dojdzie do zdarzenia na drodze, nagranie wideo zostanie zabezpieczone przed nadpisaniem, by mogło służyć później za dowód. Czujnik wstrząsów umożliwia wielostopniową regulację czułości, co pozwala dostosować rejestrator do jazdy w samochodach o różnych rodzajach zawieszenia i po drogach o zróżnicowanej nawierzchni.

Kamera dba także o bezpieczeństwo pojazdu na parkingu. Po zatrzymaniu samochodu i wyłączeniu silnika MiVue J85 automatycznie przechodzi w inteligentny tryb parkingowy. Gdy tylko wykryje ruch z przodu pojazdu lub dojdzie do uderzenia, rozpocznie rejestrowanie obrazu. Dzięki temu łatwiej będzie namierzyć sprawcę parkingowej stłuczki. Inteligentny tryb parkingowy w MiVue J85 aktywuję kamerę, gdy naprawdę jest to konieczne, rejestrator nie jest więc włączony cały czas. Prawidłowe działanie tego trybu wymaga dokupienie dodatkowego akcesorium - adaptera zasilania MiVue SmartBox.

GPS i ostrzeganie o fotoradarach

Funkcjonalność MiVue J85 na tym się jednak nie kończy. W urządzenie wbudowany został moduł GPS, dzięki któremu w każdym nagraniu są gromadzone ważne informacje takie jak prędkość jazdy, szerokość i długość geograficzna, wysokość n.p.m. oraz kierunek. Umieszczenie odbiornika GPS wewnątrz rejestratora odróżnia MiVue J85 od popularnych, konkurencyjnych urządzeń dostępnych na rynku. W zależności od wybranej opcji, na nagraniu filmowym może być widoczna prędkość pojazdu, którym jedziemy lub też nie.

Wbudowany GPS to także alarmy o przekroczeniu prędkości oraz ostrzeżenia o radarach. MiVue J85 wyposażono w dożywotnio, comiesięcznie aktualizowaną bazę fotoradarów z inteligentnym systemem powiadamiania, gdy pojazd znajdzie się w pobliżu nich.

Systemy wspomagania kierowcy

MiVue J85 dba o bezpieczeństwo jazdy także dzięki zaawansowanym systemom wspomagania kierowcy (ADAS), które minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji w wyniki chwilowej nieuwagi prowadzącego pojazd. Kamera wyposażona została w systemy: FCWS (układ ostrzegania przed kolizją z autem poprzedzającym), LDWS (układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu), FA (ostrzeżenie o przemęczeniu) oraz Stop&Go, który informuje o tym, że pojazd przed nami ruszył z miejsca.

To ostatnie przydaje się, gdy samochód stoi w korku lub przed sygnalizacją świetlną, a kierowca zbyt długo wpatruje się w ekran smartfonu, nie zauważając, że pojazd poprzedzający już odjechał.

Informacje dla kierującego pojazdem sygnalizowane są za pomocą wielokolorowych diod, ale co ważne, kamera może również podawać wszystkie ostrzeżenia głosowo, aby kierowca nie odrywał wzroku od drogi.

Komunikacja przez Wi-Fi

Obsługa MiVue J85 możliwa jest z poziomu smartfonu, z którym kamera łączy się przez wbudowany moduł Wi-Fi. Użytkownik może błyskawicznie wykonywać w smartfonie kopie zapasowe zarejestrowanego materiału wideo, przeglądać nagrania i nimi zarządzać, a także udostępniać filmy lub livestreamy na Facebooku.

Służy do tego aplikacja MiVue Pro, dostępna dla Andoida i iOS. Moduł Wi-Fi gwarantuje także stałe aktualizacje oprogramowania OTA dla kamery. Nie trzeba podłączać jej do komputera ani przenosić plików na karcie pamięci.

Uchwyt



W zestawie poza rejestratorem MiVue J85 znajduje się uchwyt mocowany za pomocą taśmy technicznej 3M. Pozwala to na montaż kamery w takich miejscach, gdzie tradycyjne przyssawki się nie utrzymają - na przykład na przyciemnianych elementach szyb lub na kokpicie.

Cena i dostępność

Wideorejestrator dostępny jest za kwotę 629 PLN