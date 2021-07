Mio MiVue C430 – uniwersalny wideorejestrator dla kierowcy

Mio MiVue C430 to połączenie dwóch najczęściej poszukiwanych przez kierowców cech, w przypadku wiedeorejestratora. Kamera umożliwia rejestrowanie obrazu w dobrej jakości, przy stosunkowo niewielkiej cenie urządzenia. Uniwersalność taka jest możliwa dzięki zastosowaniu szklanych soczewek, które przeciwieństwie do ich plastikowych odpowiedników są o wiele bardziej wytrzymałe oraz mają większą odporność na zmiany temperatury. Oznacza to, że nawet przy bardzo wysokich temperaturach szklana soczewka nie zniekształca się i przez cały czas eksploatacji kamera wiernie odwzorowuje otoczenie.

Aby zagwarantować możliwie najlepszą jakość nagrań producent zamontował w Mio MiVue C430 sensor optyczny 2M. Zapewnił także możliwość nagrywania w rozdzielczości Full HD 1080P z tempem zapisu wynoszącym 30 klatek na sekundę. W Mio MiVue C430 zastosowano także rzeczywisty kąt widzenia wynoszący 135 stopni. Ma to często kluczowe znaczenie w ocenie sytuacji.

Mio MiVue C430 posiada ponadto wbudowany moduł GPS, co daje możliwość zapisywania współrzędnych geograficznych nagrania oraz prędkości, z jaką w danym momencie poruszało się auto. Dodatkowo MiVue C430 został wzbogacony o 3-osiowy G-sensor, który w momencie nagłej zmiany pasa ruchu lub stłuczki automatycznie zapisuje i zabezpiecza przed usunięciem film ze zdarzenia. Ponadto dzięki wbudowanej i na bieżąco aktualizowanej bazie fotoradarów, osoba prowadząca auto otrzyma informacje, że zbliża się do punktu kontroli prędkości i w będzie mogła bezpiecznie zredukować swoją prędkość, a w konsekwencji uniknie mandatu.

Mio MiVue C430 dostępne jest w cenie 349 zł.

