Marka Mio, wprowadza nowy model Mio MiVue 846 z pasywnym i aktywnym trybem parkingowym i nagrywaniem w 60 FPS (klatkami na sekundę).

Zdjęcie Mio MiVue 846 /materiały prasowe

Mio MiVue 846 ma wyświetlacz o przekątnej 2.7". . Dzięki zastosowaniu uchwytu typu Quick Clik kamerę można zamontować, przenosić i zdejmować, a dzięki regulowanemu kątowi obiektywu bez trudu można dopasować położenie MiVue 846 do szyby pojazdu.

W przypadku wideorejestratora Mio MiVue 846 zastosowano matrycę Sony premium STARVIS CMOS. Dzięki zastosowaniu szklanych soczewek, szerokiego kąta widzenia wynoszącego 150°, przysłony F:1,8 oraz autorskiej technologii Mio Night Vision Pro, otrzymamy nagrania rejestrujące nie tylko drogę, ale niemal wszystko co znajduje się obok niej, w bogatej kolorystyce oraz wysokim kontrastem. Technologia Mio Night Vision Pro oraz automatyczne dostrajanie obrazu umożliwią nagrywanie trasy nawet przy niewielkiej wiązce światła padającej na soczewki.

Oprócz wbudowanej i na bieżąco aktualizowanej bazy fotoradarów urządzenie posiada funkcje informowania o odcinkowym pomiarze prędkości. Takie połączenie z pewnością pozwoli ochronić kierowcę przed otrzymaniem mandatu za zbyt szybką jazdę. Dzięki tej funkcji Mio MiVue 846 pokazuje dystans oraz czas w sekundach do zbliżającego się fotoradaru, wskazuje ograniczenie prędkości oraz dostarcza informacji o średniej prędkości na mierzonym odcinku. Warto pamiętać, że Mio MiVue 846 posiada system wspomagania kierowcy ADAS, który między innymi ostrzega o zmianie pasa ruchu. Ciekawym rozwiązaniem jest funkcja nagrywania obrazu w momencie uruchomienia silnika, dzięki której kamerze nie umknie żadne zdarzenie podczas jazdy. Nie można zapomnieć także o wbudowanym module GPS, który rejestruje czas i miejsce, gdzie dany film został nagrany. To czyni z filmu niepodważalny dowód na przykład w momencie stłuczki.

Kolejnym z atutów tego modelu jest posiadanie dwóch trybów parkingowych aktywnego i pasywnego. Coraz częściej zdarzają się tak zwane szkody parkingowe za których naprawę nie chce zwrócić ubezpieczyciel z powodu braku dowód. Dzięki zastosowaniu pasywnego trybu parkingowego Mio MiVue 846 po wyłączeniu auta przechodzi w stan czuwania i w momencie zarejestrowania drgań zwiastujących stłuczkę czy obtarcie automatycznie zapisuje to zdarzenie. Baterii wbudowana w urządzenie może chronić nasze auto do 48 godzin.

Dodatkowo do tego modelu można podłączyć kamerę tylną Mio MiVue A50, która nagra wszystko to, co dzieje się podczas jazdy również za naszym autem a wraz z zestawem Smartbox umożliwia pozyskanie aktywnego trybu parkingowego, który kompleksowo monitoruje zarówno przód jak i tył auta przez 24 godziny na dobę.

Produkt dostępny w wybranych sieciach handlowych w cenie w cenie 749 zł.