Mio poszerza ofertę swoich wideorejestratorów. Do sprzedaży trafia właśnie nowy model z rodziny Mi Vue - Mio MiVue 795.

Zdjęcie Mio MiVue 795 /materiały prasowe

Najnowszy Mio MiVue 795 korzysta z matrycy CMOS. Dzięki zastosowaniu szklanej optyki z przysłoną F.1.8 na matrycę pada dużo więcej światła, niż w przypadku matrycy z przysłoną F.2.0. Powoduje to, że wideorejestrator świetnie radzi sobie przy rejestracji nagrań w niemalże całkowitej ciemności. Dodatkowym atutem Mio MiVue 795, poprawiającym jakość nocnych filmów jest zastosowania autorskiego rozwiązania Mio Night Vision Pro wraz z możliwością ręcznego dostosowania poziomu jasności nagrania.

Dzięki temu, że MiVue 795 posiada rzeczywisty kąt widzenia wynoszący aż 150 stopni. Oprócz szerokiego kąta rejestracji obrazu technologia H.264 zagwarantuje posiadaczowi kamerki szczegółowość nagrań o rozdzielczości aż 1600.p. Czyni to z Mio MiVue 795 urządzenie, które doskonale spełni rolę ,,dyskretnego świadka na drodze".

Mio MiVue 795 to wideorejestator wyposażony w systemy wspomagania kierowcy. Jedną z funkcji, zapewniającą bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia samochodu jest system wspomagania ADAS. Ostrzeże on kierowcę w sytuacji, gdy ten opuści pas ruchu. Poinformuje także o możliwości wystąpienia kolizji z autem poprzedzającym czy zasugeruje przemęczenie kierującego co pozwoli uchronić kierowcę przed wypadkiem.

Rozwiązaniem proponowanym przez Mio MiVue 795, które jest przydatne w przypadku stłuczki, jest wbudowany moduł GPS. Rejestruje on lokalizacje i prędkość jaką rozwinęło auto podczas nagrania. Funkcja ta sprawia, że film może służyć jako dowód w sądzie w momencie dochodzenia roszczeń. Oprócz wbudowanego modułu GPS użyteczny jest trzyosiowy sensor przeciążeń. Czyni on z Mio MiVue 795 swojego rodzaju ,, czarną skrzynką" naszego auta. W sytuacji, gdy przydarzy się wypadek lub nagła zmiana kierunku ruchu, wbudowany w MiVue 795 sensor przeciążeń natychmiast zarejestruje ruch pojazdu i zabezpieczy dane przed skasowaniem.

Kamera Mio będzie dostępna u wybranych partnerów handlowych w sugerowanej cenie detalicznej 749 PLN.