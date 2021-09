W ostatnim czasie stosunki pomiędzy Litwą a Chinami uległy znacznemu pogorszeniu. Państwo Środka zażądało od naszych sąsiadów, by wycofali swojego ambasadora z Pekinu. Jest to pokłosiem wspólnego działania Tajwanu i Litwy w celu utworzenia specjalnego biura, które zajmowałoby się interesami Tajwanu. To doprowadziło do ochłodzenia relacji z Chinami, które uważają, że wyspa należy do nich.

Pomimo napiętej sytuacji Litwini nie zamierzają się ugiąć przed Chińczykami. Prezydent Gitanas Nosina wypowiedział się, że chce, by ich stosunki z Pekinem odbywały się na zasadzie wzajemnego szacunku, a nie jednostronnych ultimatum. Reuters podaje, że Wiceminister Obrony, Margiris Abukevicius przedstawił raport sporządzony przez Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, z którego można się dowiedzieć, że chińscy producenci stosują cenzurę w swoich urządzeniach. Niedozwolone mają być takie sformułowania jak "Wolny Tybet" lub "Niech żyje niepodległy Tajwan". Cenzura jest wyłączona w modelach przeznaczonych na rynek europejski.

"Naszą rekomendacją jest, by nie kupować nowych chińskich telefonów i pozbyć się tych już kupionych tak szybko, jak to tylko możliwe" - powiedział wiceminister obrony, Margiris Abukevicius. Litwini wzywają do bojkotu chińskich marek.