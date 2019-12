Miniaturowe reaktory jądrowe mogą zrewolucjonizować energetykę?

W czasach poszukiwań alternatywy dla węgla, nieoczekiwanie może nastąpić renesans energetyki jądrowej, która ma złą sławę po katastrofach w Czarnobylu i Fukushimie. Mimo to wciąż trwają prace nad stworzeniem miniaturowych reaktorów jądrowych, które mogą zrewolucjonizować energetykę.

Zdjęcie Miniaturowe reaktory atomowe mogą być ratunkiem dla potrzebującego energii świata? Fot. NuScale /materiał zewnętrzny

Reaktory jądrowe stosowane obecnie są wielkimi i skomplikowanymi urządzeniami, które są umieszczane w specjalnie do tego przygotowanych budowlach. Następnym krokiem w energetyce jądrowej może być stworzenie reaktora, który jest aż sto razy mniejszy.

Za opracowanie takiego urządzenia zabrała się firma NuScale z Oregonu. Jej celem jest stworzenie bezpiecznego niewielkiego reaktora jądrowego, co ma pomóc w przezwyciężeniu fobii związanych z energetyką nuklearną. W projekt od początku zaangażowany jest amerykański Departament Energii oraz Uniwersytet w Oregonie. Mini reaktor przechodzi właśnie kolejne testy dokonywane przez regulatora energii jądrowej w USA, NRC (ang. Nuclear Regulatory Commission). Gdy uzyska wszelkie zgody, będzie oferowany komercyjnie.

Zdaniem przedstawicieli firmy NuScale, ich miniaturowy reaktor nazywany SMR (ang. Small Modular Reactor), jest o wiele bezpieczniejszy od już istniejących. Przede wszystkim jest to nowa generacja reaktorów, a ze względu na mały rozmiar, są one znacznie łatwiejsze do opakowania w osłony i urządzenia zabezpieczające w razie wypadku.



Zdjęcie Jak działa miniaturowy reaktor? / materiały prasowe

Największe reaktory na świecie osiągnie maksymalną moc około 8000 MW (megaWatów). Z kolei reaktor stworzony przez NuScale tylko 60 MW. Nowe elektrownie jądrowe będą mogli instalować dziesiątki takich reaktorów działających w tym samym czasie, aby osiągnąć wymaganą moc.

Reaktor SMR ma rozmiary 2,7 m na 20 m i wykorzystuje do chłodzenia zwykłą wodę a jego paliwem jest nisko wzbogacony uran. Wykorzystuje on pasywnego obieg wody, co umożliwia jego pracę nawet bez zasilania pomp.Jak wynika z informacji prasowych, produktem NuScale zainteresowanie wyraziła już Kanada, Jordania, Rumunia i Czechy. Miniaturowe reaktory mogą się okazać szansą na szybkie przeobrażenie energetyki krajów uzależnionych od energetyki węglowej.