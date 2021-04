Mini Kanał Sueski uchroni przed ponowną blokadą?

Kanał Sueski stał się popularny w ostatnich tygodniach za sprawą blokady przez kontenerowiec Ever Given. Istnieje jednak konstrukcja, która ma zapobiec podobnym sytuacjom.

Mini Kanał Sueski można znaleźć na jeziorze we wschodniej Francji w ośrodku szkoleniowym Port Revel. To właśnie tam kapitanowie statków oraz piloci morscy mogą szkolić lub doskonalić swoje umiejętności nawigacyjne, siedząc na zreplikowanych statkach nawigując po kluczowych kanałach żeglugowych. W rozmowie z serwisem Reuters właściciel obiektu przyznał, iż po incydencie Ever Given zaobserwowali oni wzrost zainteresowania podobnymi rozwiązaniami. Nie trudno wymyślić, dlaczego tak się stało.

Port Revel oferuje wiele trudnych mini-szlaków handlowych dla żeglarzy, w tym Kanał Sueski. Jego wersja posiada 1/25 oryginalnych rozmiarów. Inne miniaturowe drogi wodne to między innymi Zatoka San Francisco czy Port Arthur w Zatoce Meksykańskiej.

Marynarze muszą kierować modelami kontenerowców w pomniejszonej skali przez trudne drogi wodne. Chodzi o to, aby przygotować pilotów i kapitanów do stawienia czoła rzeczywistym scenariuszom z pewnością i odpowiednią wiedzą.

Sam pomysł rzeczywiście zasługuje na uznanie.

