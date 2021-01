Microsoft zaktualizował swoją przeglądarkę Edge

Microsoft Edge zyskuje coraz większą popularność. Najnowsza aktualizacja przeglądarki opartej na silniku Chromium, przynosi spore zmiany dotyczące m.in bezpieczeństwa.

Zdjęcie Microsoft Edge Chromium /materiały prasowe

Technologiczny gigant po raz kolejny udowadnia jak poważnie traktuje rozwój swojej nowej przeglądarki. W najnowszej aktualizacji wprowadza m.in. funkcję monitorowania bezpieczeństwa haseł. Oznacza to, że jeśli nasze hasło przedostało się w jakikolwiek sposób do internetu, lub może sprawiać wrażenie niepewnego, przeglądarka automatycznie nas o tym poinformuje.

Choć takie rozwiązanie jest już od dłuższego dostępne w konkurencyjnym Google Chrome, czy nawet Firefoxie, to jednak funkcja Microsoftu, bazująca na szyfrowaniu homomorficznym, wydaje się najlepiej przemyślana.

To jednak nie wszystko. Aktualizacja przeglądarki Edge przynosi ze sobą nowe kolorowe motywy. Obejmują one zarówno proste kolory i tła, jak i specjalne grafiki nawiązujące do najbardziej znanych gier producenta. Wśród nich znalazły się widoki z "Halo", "Microsoft Flight Simulator" czy "Forzy Horizon". Microsoft aktualizuje również ikony wykorzystywane w przeglądarce by lepiej komponowały się z całością systemu.

Ponadto właściciel systemu Windows wciąż pracuje nad nową funkcją uśpionych kart, która ma na celu poprawę wydajności przeglądarki.