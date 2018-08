Microsoft udostępnia kolejną wersję Windows 10 z aplikacją Your Phone

Microsoft udostępnił nową wersję poglądową Windows 10, w której znalazło się miejsce na aplikację Your Phone usprawniającą wymianę danych między komputerem i smartfonem. System doczekał się również ogromnej ilości optymalizacji i poprawek.

Zdjęcie Microsoft /123RF/PICSEL

Nowa kompilacja udostępniona przez Microsoft pochodzi bezpośrednio z gałęzi RS5 - dotyczy ona aktualizacji, która zostanie udostępniona użytkownikom jeszcze na przestrzeni tego roku.

Największym i najważniejszym dodatkiem w nowej wersji Windowsa 10 jest zintegrowana aplikacja Your Phone, które pozwala na połączenie urządzenia z Androidem z komputerem oraz bezprzewodową wymianę danych. Dzięki aplikacji Your Phone użytkownicy otrzymują dostęp do poczty e-mail, a także mogą synchronizować wybrane pliki pomiędzy komputerem a smartfonem. W ciągu najbliższych tygodni użytkownicy Windowsa zobaczą w ustawieniach specjalną pinezkę, która pozwoli łatwo połączyć smartfona z komputerem.

Oprócz wprowadzenia aplikacji Your Phone, Microsoft zdecydował się także na szereg usprawnień oraz optymalizacji związanych ze specyficznymi błędami w systemie. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na dystrybucję uaktualnienia.