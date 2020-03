Gigant z Redmond wstrzymuje się z aktualizacjami systemu Windows niezwiązanymi z bezpieczeństwem. Wszystko po to, by zapewnić jak najlepszą stabilność na okres wzmożonej pracy w domach.

Niedawno informowaliśmy, że na podobne rozwiązanie wpadła firma Google. Postanowiła ona ograniczyć do minimum aktualizację swojej przeglądarki Chrome, by w jak najmniejszym stopniu zakłócać pracę osobom zmuszonym do pozostania w domach.

Teraz z taką samą inicjatywą wychodzi Microsoft, wstrzymując aktualizację systemu Windows 10.

Biorąc pod uwagę, ile razy w przeszłości aktualizacje Windowsa przyniosły więcej problemów niż korzyści, wydaje się to bardzo dobrą decyzją. Firma uspokoiła także, że sytuacja nie dotyczy poprawek bezpieczeństwa - te będą udostępniane na bieżąco.