Microsoft testuje reklamy w aplikacji Poczty i Kalendarza

Amerykańska firma testuje nowe formaty reklamowe, które niedługo mogą trafić do popularnych aplikacji w Windowsie 10. Można spodziewać się, iż użytkownicy nie będą zachwyceni tego typu pomysłem.

Zdjęcie Microsoft może umieścić reklamy w dwóch aplikacjach /123RF/PICSEL

Microsoft udostępnia w systemie Windows 10 aplikacje Poczty i Kalendarza - to wbudowane alternatywy dla rozwiązań firm trzecich. Okazuje się, iż już niedługo w tych programach mogą pojawić się reklamy. Zrzut ekranu, który trafił do sieci wskazuje na to, że gigant z Redmond testuje nowe dodatki, które mogą zostać niedługo osadzone w dwóch wspomnianych aplikacjach.

Reklama

Po raz kolejny Microsoft pokazuje dziwną politykę, która związana jest z reklamami. Firmie oberwało się za podobne działania zaraz po premierze Windows 10, ale jak widać Amerykanie nie odpuszczą. Frustracja użytkowników płacących za różne wersje Windows 10 będzie więc całkowicie zrozumiała.