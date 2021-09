Już 5 października do użytkowników trafi najnowsza wersja najbardziej znanego systemu operacyjnego świata. Wraz z wieloma zmianami dotyczącymi samego oprogramowania, aktualizacji doczekają się także dostępne w nim aplikacje. Wśród nich nie zabraknie popularnego sklepu Microsoftu.

Nowa odsłona Microsoft Store została przeprojektowany i dostosowana pod nadchodzącą aktualizację graficzną systemu. Oznacza to bardziej przejrzyste animacje, odświeżony layout czy usprawniony interfejs bazujący na WinUI. Zmiany dotyczą także nowych funkcji skierowanych specjalnie do programistów. Wśród nich znajdzie się m.in. opcja ułatwiającą formatowanie oprogramowania do formatu MSIX.

Reklama

To jednak nie wszystko. Sklep otworzy się na aplikacje sklepowe innych firm. Każda z nich będzie dysponowała własną stroną ze szczegółami produktu, którą będzie można szybko odnaleźć dzięki wbudowanej wyszukiwarce. Może to być szczególnie przydatne dla osób korzystających z systemu w trybie "S" umożliwiającym instalacje wyłącznie aplikacji obecnych w oficjalnym sklepie.

Początkowo do Microsoft Store trafią aplikacje Amazon Appstore i Epic Games Store. W przyszłości oferta ma zostać poszerzona o kolejne platformy. Nowa wersja sklepu zadebiutuje wraz z premierą Windowsa 11.