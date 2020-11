Microsoft oficjalnie zaprezentował nowy układ Pluton. Cała konstrukcja ma odpowiadać za dodatkowe bezpieczeństwo komputerów z systemem Windows.

Zdjęcie Microsoft stworzył układ Pluton /materiały prasowe

Microsoft przy tworzeniu układu Pluton współpracował z takimi firmami, jak Qualcomm, Intel oraz AMD. Nowa architektura ma działać w oparciu o zwiększone bezpieczeństwo komputerów z systemem Windows. Amerykańska firma zdradziła, iż Pluton będzie chronił przed atakami, które w coraz większym stopniu dotyczą kanału komunikacyjnego pomiędzy procesorem a Trusted Platform Module (TPM).

Reklama

Microsoft zaprojektował swój nowy układ po to, aby usunąć potencjalny punkt ataku poprzez zintegrowanie go z procesorem. Procesor Pluton będzie miał za zadanie chronić krytyczne informacje takie, jak klucze szyfrujące czy dane logowania. Ani fizyczny dostęp do maszyny ani złośliwe oprogramowanie nie będą w stanie naruszyć danych znajdujących się w procesorze.

Pluton jest odizolowany od reszty systemy i wykorzystuje technologię bezpiecznego klucza kryptograficznego SHACK do ochrony danych użytkownika.

Obecnie nie wiadomo, kiedy pierwsze sprzęty z opisywanym układem pojawią się na rynku.