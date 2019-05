Microsoft poprawia prywatność w Google Chrome

System Windows 10 był w stanie analizować frazy wpisywane przez użytkownika podczas korzystanie z Google Chrome w trybie incognito. Microsoft wprowadził zmianę, która ma zmienić tę sytuację.

Zdjęcie Google Chrome z poprawką od Microsoftu /123RF/PICSEL

Microsoft wprowadza poprawkę do silnika Chromium, która uniemożliwi systemowi Windows 10 analizowanie fraz wpisywanych bezpośrednio do przeglądarki podczas korzystania z trybu incognito. Do tej pory hasła tworzone przez użytkownika w pasku adresu mogły posłużyć w celu podpowiedzi w wybranych momentach korzystania z programu.

Poprawka zaproponowana przez amerykańskiego producenta znajduje się już w oficjalnym repozytorium Google Chrome. Na jej oficjalne wprowadzenie nie trzeba będzie długo czekać.