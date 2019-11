Microsoft otrzymał od amerykańskiego rządu licencję na eksport swojego oprogramowania dla chińskiej firmy. Oznacza to, iż w praktyce Huawei dalej może korzystać chociażby z systemu Windows w swoich laptopach.

Zdjęcie Microsoft otrzymuje licencję na eksport oprogramowania dla Huawei /123RF/PICSEL

20 listopada 2019 roku Deprtament Handlu USA wydał wniosek o licencję dla firmy Microsoft, która umożliwi firmie masowy eksport oprogramowania dla Huawei. Rzecznik firmy z Redmond w mailu dla serwisu Reuters poinformował, iż jest zadowolony z tego obrotu spraw, a także ze sprawnego działania samego Departamentu Sprawiedliwości.

Amerykański Departament Handlu potwierdził, iż rozpoczął wydawanie licencji niektórym firmom na sprzedaż towarów oraz usług bezpośrednio dla Huawei - tym samym poszerzając bazę dostawców chińskiego giganta. Urzędnicy potwierdzili także otrzymanie ponad 300 wniosków o licencję, z których około połowa z nich została już przetworzona i przeanalizowana. Na ten moment Departament Handlu zatwierdził jedynie jedną czwartą wszystkich zgłoszeń od przedsiębiorstw.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, które z produktów zostały zatwierdzone do oficjalnej sprzedaży dla Huawei. W kwestii Microsoftu chodzi o oprogramowanie, jednak osoba zaznajomiona z tematem twierdzi, iż na liście znalazły się także komponenty przeznaczone dla smartfonów. Zarówno Microsoft, jak i amerykański Departament Handlu odmówiły komentarza w tej sprawie.

Licencja dla Microsoftu to pierwsza przeszkoda pokonana przez Chińczyków. Huawei dalej z niecierpliwością czeka na kolejny dokument, który pozwoli uzyskać dostęp do usług mobilnych dostarczanych bezpośrednio przez Google. Najnowsze smartfony chińskiego producenta zostały pozbawione dostępu zarówno do usług Google, jak i Sklepu Play. Gigant z Mountain View także nie poinformował mediów o statusie licencji dla Huawei.

Stany Zjednoczone zmieniają strategię?

Rozpoczęcie udzielania indywidualnych licencji nastąpiło już w trakcie prac nad pierwszą fazą umowy handlowej USA z Chinami. Wszystko to po to, aby Stany Zjednoczone mogły zakończyć trwającą wojnę, która spowodowała wiele zawirowań na światowych rynkach a także przyczyniła się do uderzenia w globalny wzrost gospodarczy.

Wybrani amerykańscy urzędnicy protestują jednak przed zmianami. Grupa 15 senatorów wezwała Departament Handlu do zawieszenia procesu wydawania licencji twierdząc, iż tego typu sytuacja może zagrozić bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. To samo zdanie zostało podtrzymane w indywidualnym liście przeznaczonym dla Donalda Trumpa.

Obecnie nie wiadomo, co dalej stanie się ze złożonymi wnioskami.