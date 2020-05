Microsoft Office 365 z nową funkcją ochrony przed spamem

Technologiczny gigant wreszcie postanowił zaradzić zjawisku polegającym na nadużywaniu opcji „odpowiedz wszystkim" w przypadku firmowej poczty.

Z niewłaściwym korzystaniem z funkcji "odpowiedz wszystkim" napotkał się zapewne każdy pracujący w dużej firmie. Zalew niechcianych wiadomości od nieświadomych współpracowników potrafił rozdrażnić nawet człowieka, uchodzącego za oazę spokoju. Na szczęście już z tym koniec.

Użytkownicy Office'a 365 korzystający z Exchange, otrzymają bowiem nową funkcję, automatycznie blokującą wiadomości. Jeśli algorytm wykryje nadużycie wykorzystania opcji "odpowiedz wszystkim", natychmiast zablokuje kolejne treści na czas 4 godzin, wyświetlając przy tym stosowną informację.

Co więcej, administratorzy firm mają dostać możliwość edytowania sposobu działania algorytmu, by móc go dopasować do własnych upodobań.

Funkcja ma być początkowo dostępna jedynie dla dużych korporacji, jednak z biegiem czasu, mają ją otrzymać również pozostali użytkownicy.