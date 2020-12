Microsoft naprawił problem dotyczący narzędzia „Check Desk”

Firma Microsoft wprowadziła poprawkę dotyczącą problemu, który powodował błąd rozruchu systemu Windows 10 po użyciu narzędzia sprawdzającego dysk twardy.

Zdjęcie Windows 10 - poprawiono narzędzie "Check Desk" /123RF/PICSEL

Problem został po raz pierwszy opisany na łamach serwisu technologicznego BornCity. Dotyczył on niektórych systemów Windows 10, na których zainstalowano problematyczną aktualizację KB4592438 i KB4586853. W wybranych komputerach po skorzystaniu z popularnego narzędzia do sprawdzenia stanu dysku twardego "Check Desk", niektóre systemy plików mogły zostać uszkodzone, a tym samym komputer nie był zdolny do ponownego uruchomienia.

Obecnie firma Microsoft poinformowała o rozwiązaniu problemu. Łatka powinna zostać zainstalowana automatycznie w przeciągu 24 godzin. Gdyby się jednak tak nie stało należy ponownie uruchomić komputer.

Firma wypuściła też skróconą instrukcję hipotetycznego rozwiązania, w przypadku gdy komputer został już naznaczony problemem.

W momencie, gdy urządzenie uruchomi się w trybie konsoli odzyskiwania, użytkownik powinien wybrać opcje "zaawansowane", a następnie w wierszu polecenia wpisać: chkdsk / f. Po ukończeniu skanowania przez system Windows, należy wpisać "exit". Urządzenie powinno teraz uruchomić się zgodnie z oczekiwaniami.