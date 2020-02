Microsoft tworzy jednostkę o nazwie Windows + Devices, tym samym łącząc oba działy. Kontrolę nad jednym z nich przejmie Panos Panay, szef programistów Microsoftu oraz twórca linii Surface.

Zdjęcie Panos Panay /AFP

Reorganizacja w szeregach Microsoftu wskazuje na to, iż amerykańska firma chce bardziej postawić na integrację sprzętu oraz oprogramowania. Całość ma usprawnić procesy decyzyjne w firmie i przełożyć się na polepszenie usług dla użytkowników. Amerykańska marka dąży także do większej spójności sprzętu oraz oprogramowania. Do zespołu dołączy również Joe Belfiore, do tej pory odpowiedzialny za system Windows oraz pakiet Office.

W 2020 roku Microsoft celuje w sprzęty z podwójnym ekranem, różnorodność układów, łączność oraz platformę z aplikacjami. Te elementy mają doczekać się rozwoju.