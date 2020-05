Microsoft inwestuje miliard dolarów w transformację cyfrową w Polsce

​Microsoft ogłosił dziś kompleksowy plan inwestycyjny o wartości 1 miliarda dolarów, którego celem jest przyspieszenie innowacji i cyfrowej transformacji na rzecz rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej. Fundamentem tego wielopoziomowego planu jest otwarcie nowego regionu data center Microsoft w Polsce, w ramach globalnej infrastruktury chmury obliczeniowej, który ma zapewnić krajowemu ekosystemowi startupów, przedsiębiorców, firm i instytucji publicznych dostęp do bezpiecznych usług chmury obliczeniowej klasy enterprise.

Microsoft i Operator Chmury Krajowej podpisali strategiczne porozumienie, którego celem jest zapewnienie eksperckiej wiedzy z zakresu transformacji cyfrowej i szerokiego dostępu do rozwiązań chmurowych dla wszystkich branż i przedsiębiorstw w Polsce.

Plan jest kontynuacją prawie 30-letniej dobrej współpracy Microsoft z polskimi organizacjami i firmami różnej wielkości oraz siecią ponad 6 000 lokalnych partnerów. Inicjatywa łącząca bogate doświadczenia w zakresie transformacji cyfrowej z dużym zaangażowaniem w podnoszenie kwalifikacji z zakresu chmury obliczeniowej będzie realizowana w ciągu najbliższych siedmiu lat. Jej celem jest umożliwienie lokalnym organizacjom przyspieszenia ich transformacji cyfrowej, zwiększania konkurencyjności i możliwości zatrudnienia na rynku.

"Głęboko wierzę, że inwestycja Microsoft w Polsce będzie ważna dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych i systemu edukacji oraz umożliwi im cyfrową transformację i wdrożenie nowych standardów pracy. Naszym nadrzędnym celem jest przyspieszenie transformacji Polski w technologiczny hub dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedział Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

"Z dumą ogłaszam inwestycję o wartości 1 miliarda dolarów w trwającą w Polsce transformację cyfrową i rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej. Dzisiejsze ogłoszenie bazuje na naszej blisko 30-letniej obecności w Polsce. Dostępna w kraju globalna chmura obliczeniowa Microsoft zapewni coraz szersze wykorzystanie możliwości technologii, szybsze wdrożenie innowacji oraz przyniesie więcej korzyści instytucjom publicznym i firmom z sektorów o kluczowym znaczeniu, a także prężnie rozwijającej się polskiej społeczności startupowej" - powiedział Jean-Phillippe Courtois, executive vice president and president, Microsoft Global Sales, Marketing and Operations.

Microsoft i Chmura Krajowa podpisały umowę partnerską, której celem jest wsparcie lokalnych organizacji w procesie ich transformacji cyfrowej i kreowania innowacji. Przewiduje ona w szczególności wykorzystanie możliwości nowego regionu data center na rzecz polskich instytucji publicznych i przedsiębiorstw z kluczowych sektorów rynku, takich jak administracja rządowa, ochrona zdrowia, edukacja, produkcja, handel detaliczny, energetyka oraz finanse i ubezpieczenia.

"Dziś świętujemy podpisanie strategicznego partnerstwa Chmury Krajowej z firmą Microsoft, wielkim globalnym graczem. Jednym z największych. To kolejny ważny krok na drodze cyfryzacji i przyspieszenia rozwoju całej polskiej gospodarki. Krok szczególne istotny w obliczu nieodwracalnych zmian, jakie na naszych oczach zachodzą w ekosystemie społeczno-gospodarczym. Cyfrowa transformacja to wielka szansa na to, by szybciej i skuteczniej uporać się z obecnym kryzysem. Technologia chmurowa to przyszłość, którą chcemy realizować już dzisiaj" - powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego, jednego z dwóch założycieli Operatora Chmury Krajowej.

Istotnym elementem ogłoszonej dzisiaj inwestycji jest kompleksowy i długoterminowy program podnoszenia kwalifikacji, który w efekcie pozwoli lokalnym specjalistom i młodzieży zwiększyć szanse zatrudnienia. Microsoft ma na celu rozwój kompetencji cyfrowych około 150 000 pracowników, specjalistów IT, nauczycieli, studentów i obywateli. W ten sposób firma dąży do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i osób prywatnych na rynku oraz ułatwienia polskim pracownikom skutecznego wprowadzania innowacji i wdrażania strategii transformacji cyfrowej swoich organizacji przy wykorzystaniu możliwości chmury obliczeniowej.

Program rozwoju umiejętności będzie obejmował szkolenia, programy e-learningowe, warsztaty i hakatony dotyczące przetwarzania w chmurze, wykorzystania technologii AI i uczenia maszynowego, przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) i Internetu rzeczy (Internet of Things). W ramach podejmowanych działań, Microsoft zwróci szczególną uwagę na zapewnienie dostępu do technologii osobom z niepełnosprawnościami oraz narzędzi i programów podnoszących umiejętności, co w efekcie pozwoli im zwiększyć możliwości zatrudnienia.

"Niewątpliwie rozwiązania chmurowe to jest przyszłość. Trzeba otworzyć się na wiedzę, wiedzę która mówi, że rozwiązania chmurowe są równie bezpieczne, a może nawet bardziej bezpieczne niż rozwiązania tradycyjne. Jest pewność co do tego, że współpraca z zaufanym partnerem, daje możliwość pełnego i efektywnego wykorzystania bezpiecznych rozwiązań chmurowych w firmie" - komentuje plan Filip Grzegorczyk, prezes zarządu, Tauron.

Nowy region data center dołącza do globalnej infrastruktury regionów chmurowych Microsoft, w której skład wchodzi 59 regionów z dostępnością usługi Microsoft Azure w ponad 140 krajach